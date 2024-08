La gloria exprés de Sandro a los 138 segundos y el gesto de las orejas

Y Sandro Ramírez se llevó las manos a las orejas. Un aquí estoy yo. Como hacía Sergio Ezequiel Araujo en su tortuosa relación con la grada. 138 segundos en el césped, diana exprés (saltó en el 67’ con 58 segundos y batió a Nyland en el 70’ con 16 segundos) y la última travesura de míster reivindicación. El gol, clave para frenar al heptacampeón de Liga Europa, es la misma aportación realizadora en los 27 pulsos y 1.819 minutos de la pasada 23-24. Acabó décimo en la tabla del pichichi amarillo, superado por Kirian (6), Marc Cardona (4), Munir El Haddadi (3), Alberto Moleiro (3), Javi Muñoz (2), Álex Suárez (2), Juanma Herzog (2), Pejiño (2) e incluso Jonathan Viera (2), que jugó su último partido el 8 de octubre de 2023. Pero ante el Sevilla de Pimienta, en la noche de los abrazos, fue el elemento y genio desestabilizador.

Otra toma del gesto de Sandro tras anotar su primer gol de la temporada. / EFE

En la metamorfosis total amarilla, once fichajes, técnico nuevo y el esmero obsesivo de alejarse del pimientismo, un pistolero del calibre de Sandro Ramírez (188 partidos en Primera y 28 dianas) no es titular. Mata, uno de las once contrataciones, fue el elegido para jugar en el costado derecho -misma posición que en Anfield-. El ex del Getafe y Valladolid participó en la acción del 1-1 al mandar un centro muy potente al corazón del área, que Kirian puso en el segundo palo para que entre Oli McBurnie y Nianzou el cuero fuese a la red.

El festejo de Sandro, con los brazos apuntados hacia el cielo, ante Kirian y Ocampos. / EFE /ÁNGEL MEDINA

Sandro jugó mejor que Mata en la primera jornada. Generó más peligro y le dio una vertiente salvaje al encuentro con Moleiro por el centro -había comenzado en el costado izquierdo-. El ariete grancanario, formado en la factoría del Anexo, acumula cincuenta partidos de amarillo y nueve dianas. El 22 de agosto se cumplen dos años de su ciclo profesional en el club de su vida tras llegar del Huesca -abonando un millón por el ascenso-. Ha militado en el Barça, Málaga, Everton, Sevilla, Real Sociedad, Valladolid, Huesca y Getafe.

Modificación

Sandro cambió su dorsal para este curso con Marc Cardona -el ‘9’ voló para el francotirador leridano y el ‘19’ es el que luce el exejecutor del Barça junto a Messi, Neymar y Luis Suárez-. Ese movimiento ha generado una corriente positiva para el de La Feria, que accedió al intercambio por una cuestión de superstición. Lo que no depende de la alineación de los planetas es la clase de uno de los héroes del último ascenso (2023).

SR-19 logró el tanto del triunfo en el Municipal de Ipurúa ante la SD Eibar (0-1) en el pulso clave. Oro puro. En la previa al pulso ante el conjunto armero, se puso la boina del delegado Rubén Fontes como liturgia. Fue la txapela de la suerte. Acabó esa 22-23 con siete goles y en la siguiente se perdió ocho jornadas por molestias. Vio puerta ante el Getafe en el Coliseum y falló un penalti ante el Girona en el Gran Canaria. Ahora, todo ha cambiado. Es el embajador de la buena fortuna. Apadrinó la gloria exprés y desde el costado derecho -zona maltrecha por las lesiones de Pejiño y a Januzaj-.

El punto fuerte de Sandro, en su décima temporada en Primera, reside en su polivalencia. Ante el Al- Shabab Club, fue suplente de Manu Fuster y jugó por la izquierda. Luego hizo dos tantos ante el Unión Sur Yaiza y se esfumó ante Tamaraceite y Liverpool en Anfield Road -junto al meta Dinko Horkas fueron los dos únicos que no disputaron ni un solo minuto-.

Minuto 68 y el ‘antiPimienta’

Al caerse de la primera línea por unas molestias en los dos últimos bolos, Sandro fue superado por Mata, Oli McBurnie (que solo participó en tres partidos de pretemporada) y Moleiro en el frente ofensivo del 4-3-3 -luego en el segundo acto, el dibujo se modificó al 4-2-3-1-. Con un Sevilla gobernando el marcador del Gran Canaria 1-2, la mano del preparador barcelonés fue crucial al apostar por Sandro, Fuster y McKenna de una tacada. Se fueron Mata, Enzo y el lesionado Álex Muñoz -por una contusión en la cabeza lo que forzó que los amarillos tuviesen un cambio extra, para hacer seis-. En apenas 138 segundos, llegó el 2-2. El pase de Javi Muñoz es un exquisitez, así como la destreza del nuevo Sandro. Es uno de los cuatro grancanarios que figuran en el plantel -junto a Álex Suárez, Benito Ramírez y Fabio González- y se coló en la fiesta de McBurnie. El escocés fue despedido por una gran ovación para convertirse en el nuevo monarca de la grada.

Doce minutos con el Barça

En el debut con el cuadro azulgrana el 31 de agosto de 2014, junto a Xavi, Messi, Piqué, Munir o Neymar, el grancanario tardó doce minutos en batir al Villarreal en El Madrigal -saltó en el 69’ y anotó en el 81’-. Ante el Levante, también desde el banquillo, tardó siete minutos. En toda su aportación realizadora en Primera (28), no hay precedentes de ver puerta con 138 segundos. Con el Huesca, anotó en el Reyno de Navarra a los cinco minutos del encuentro.

Con once remates ante el Sevilla y cinco a portería, la UD elevó sus prestaciones ofensivas de forma destacada. En el primer acto, completó quince centros, con Mata y Marvin como bombarderos. Insistir en la otra vía del fútbol, no todo reside en el poder combinativo. Fue una lección a Pimienta, que sí ganó la batalla del control de la posesión -52 % para la formación hispalense y 48 % para los amarillos-.En la noche de los abrazos, Sandro cambió el guion.

Junto al estreno de los fichajes Cillessen, McBurnie, Mata, Álex Muñoz, Manu Fuster, Mckenna y Viti, Sandro, de la vieja guardia aunque fuera de la relación de portadores del brazalete (Kirian, Álex Suárez, Benito y Fabio), alcanzó la matrícula de honor. Un disparo hacia la provocación. Reivindicativo, único y el honor de haber sido el escudero de Messi. Líder y veterano en la caseta (29 años), tiene contrato hasta junio de 2026. Suspira por ser titular en Butarque (domingo, 18.00 horas). Solo necesita 138 segundos para sepultar el debate de la pólvora.

Goles de la UD en la primera jornada en Primera de este siglo

El 2-4 de Setién

De los siete inicios de temporada en Primera de este siglo, el más explosivo aconteció en el estadio de Mestalla ante el Valencia (2-4) con Quique Setién en el banquillo pío pío. Livaja (2), Viera y Prince Boateng lograron los tantos amarillos, el pasado 22 de agosto de 2016.

Tres tantos y líderes

Lago, Jorge y Carmelo

En el inicio de la competición de la 01-02, la UD de Fernando Vázquez dio la campanada al triturar al Mallorca (0-3) con tantos de Lago, Jorge y el canterano Carmelo. Un vendaval que puso a la UD como primera.

Duelo loco

Sandro congela a Pimi

El tercer mejor inicio realizador de la UD en Primera del siglo fue ante el Sevilla con dos goles.