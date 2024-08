«Elimina estigmas y es un gol por la integración»

Reyes Martel es magistrada y jueza titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Fundadora del proyecto de integración social Up2U (Depende de ti), jugó un papel capital en la exitosa travesía de Bassinga hacia la luz. «La irrupción de Abou no debe quedar en anécdota, en un partido de fútbol. Conforma un salto importante por la eliminación de prejuicios y estigmas. No es un gol contra el racismo, no debemos politizarlo. Va más allá, demuestra que todos los jóvenes en riesgo de exclusión social pueden gozar de una oportunidad. El Equipo D puede ser un cóctel molotov, hay jugadores de diferentes nacionalidades y no todos vienen en pateras. Pero la labor de Las Palmas y de sus entrenadores ha sido importantísima. Tonono se merece un diez y ahora por fin, espero que se reconozco esta tarea».

Reclama más visibilidad para el equipo el I+I de la UD que fue clave en la generación de la competición a nivel nacional, LaLiga Genuine. Para Reyes Martel, detrás de Abou, hay cientos de historias de superación. «El Equipo D surgió en la ONG que presido y consideramos que el deporte es clave para la integración. Desde 2016 nos dirigimos a la UD y estrechamos lazos con los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cada año y en cada temporada pues hay 40 jóvenes. Se les proporciona todo lo que precisan y se trata de combatir el odio y el racismo en el fútbol. Están mezclados los migrantes con los de situación de riesgo (...) Se crea un punto importante de comprensión y tolerancia».

En relación al calvario por la normativa para inscribir a Abou, insiste que no podían quedarse de brazos cruzados. «Bassinga salió un superdotado y nos pedían algo imposible como vida laboral del padre y de la madre. Este recelo viene provocado porque iban a buscar a los jugadores en los países de origen y luego los clubes los dejaban tirados. Se sancionaron a muchos equipos... No avanzábamos y era como matar moscas a cañonazos».

Finalmente, se logró alcanzar un acuerdo. «No lo hice solo por Bassinga, mientras a otros españoles los podíamos colocar en algún equipo, estos no podían jugar, no pueden federarse. Era una doble discriminación».

La juez confiesa que Bassinga estaba «desesperadito» al ver que no podía jugar cuando ya estaba cerca de los 18 años. «Y es que a Abou le salió todo mal desde el principio. Se montó en la patera porque quería reunirse con su tío en Francia y aquí quedó. Llegó con 14 años sin saber el idioma, le metieron en un hogar con chicos de otros países. Pero le dijimos, ‘jugar al fútbol solo no’. Se apropió del eslogan de Tonono de ‘duerme con el balón y despierta con los libros’. Estudió cocina e hizo prácticas en una cafetería de Luis Ortega. Allí en la Cafetería De Naranja hizo prácticas y conocí su caso».

Y llegó su primer contrato profesional con la UD. «No cobraba una millonada, pero el quería tener un techo. Es un chico muy sencillo». Para Reyes Martel, cabe aplaudir la labor del Equipo D. «Es un equipo multicultural y es un gol para eliminar estigmas (...) Tenemos muchos niños que viven situaciones terribles y ves cosas monstruosas. El deporte puede servir como mecanismo y movimiento de integración general». Lamenta que el Tenerife, Dépor o Celta no quieran contar con equipos inclusivos».