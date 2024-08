Carrión no es Pimienta: diferencias del nuevo con el antiguo régimen táctico de la UD

Carrión tiene su propio huso horario. Va por libre. Su libreto mágico-táctico poco o nada tiene que ver con el pimientismo ilustrado -que logró un ascenso y la permanencia con la UD Las Palmas-. A los 28 días de pretemporada (con la disputa de ocho bolos) cabe sumar lo mostrado en el debut liguero ante el Sevilla (2-2), curiosamente dirigido por su predecesor en el cargo García Pimienta -que alcanzó 105 duelos en el banquillo isleño con 41 victorias, 34 empates y 30 derrotas-.

Con la cautela de estar a finales de agosto y de que resten 37 jornadas, que son 278 días de LaLiga (concluye el 25 de mayo de 2025), se detectan notables diferencias tácticas entre los dos regímenes -la nueva UD y la vieja-.

El grado de creencia y fe en la cantera es antagónico, así como la clarividencia del discurso en sala de prensa. En el planeta carry on, se analiza con franqueza y sinceridad puntos fuertes y débiles. Los aciertos y errores se ponen encima de la mesa. No se escuda en frases hechas y en un discurso hermético y enlatado -Pimi no se movió un centímetro del «equipo reconocible» y «mis jugadores son los mejores para mí de la categoría» para proteger a la caseta-.

Dos formas de ver el fútbol, dos maneras de exprimir sus recursos. Las dos son admitidas y han dado resultado. Carrión fue el estratega de moda en la pasada temporada Segunda tras acariciar el ascenso. Por su parte, Pimienta figuró en el casting del Barça y ahora lleva las riendas de un heptacampeón de Liga Europa como el Sevilla.

Un partido, dos sistemas

Carrión comenzó con un 4-3-3 y acabó con un 4-2-3-1. El primer sistema lo utilizó en Anfield Road en el último duelo del verano ante el Liverpool -con Kirian, Javi Muñoz y Enzo Loiodice en la medular para aportar más consistencia-. En el 69’, con la retirada del centrocampista galo y la entrada de Manu Fuster, el ex del Albacete quedó ubicado en la banda izquierda y Alberto Moleiro voló del extremo a la mediapunta. Aquí radica el segundo punto de interés. El ‘10’ de la UD gozó de libertad plena para moverse desde la banda hacia el borde del área, donde se muestra más letal. Completó tres disparos, lo que le ubica en la primera posición de esta faceta del juego de toda la Primera División. El estratega pío pío no se hipoteca con una idea y le lanzó un jaque mate a Pimienta en el segundo tiempo. Con el cambio de sistema, se detectó otro partido. Una UD más osada, de ida y vuelta, para luego lograr el empate con tanto de Sandro -con un pase genial de Javi Muñoz-.

Para el expreparador del Oviedo, Cartagena, Numancia, Melilla y Córdoba, el ‘10’ no se toca. Moleiro está llamado a convertirse en el Kirian de Pimienta. Es decir, el pichichi y el mimbre franquicia de un sistema de juego más versátil. El tinerfeño, por ejemplo, en la temporada pasada fue suplente en siete ocasiones. Una cifra alarmante, teniendo en cuenta la necesidad de promocionar a un internacional sub 19 con 15 millones de valor de mercado. Otro aspecto interesante es el rol de la cantera.

Carrión tardó 87’ en hacer debutar en Liga a su primer platanito: Abou Bassinga. Primer partido de Liga, un estreno. En relación a Pimienta,la colección de debutantes en Copa fue reseñable (10) en sus tres temporadas (desde enero de 2022 a mayo de 2024). Sin embargo, en lo relacionado a los estrenos en Liga, solo dos como Juanma Herzog en Iñaki. Llegaron en la 20ª jornada de la pasada temporada. Tardó 79 encuentros de la cita doméstica en inclinarse de forma decidida por un activo de la base. Pero hay más, la apuesta por Bassinga fue en el tramo más dramático del encuentro, con los dos equipos a tumba abierta, y la incertidumbre en el marcador.

Profundidad de banquillo

Otro aspecto diferenciador de los dos regímenes tácticos reside en el protagonismo de los jugadores. En la pasada temporada, Pimienta no rotó. Fundamentó la salvación en un grupo reducido de 14 gladiadores como Valles (3.264’), Kirian Rodríguez (3.220’), Mika Mármol (3.181’), Sergi (2.816’), Javi Muñoz (2.646’), Álex Suárez (2.569’), Munir (2.469’), Coco (2.293’), Marvin (1.854’), Sandro (1.819’), Moleiro (1.809’), Enzo Loiodice (1.793’), Perrone (1.627’) y Araujo (1.463’). El siguiente en la relación de protagonismo fue Marc Cardona (724’).

Rostros como Nuke (76’), Eric Curbelo (101’), Lemos (251’) o Benito (367’) quedaron en un segundo plano. Producto de esa fractura, ante la marcha de Pimienta, jugadores como Kaba, Eric, Nuke o Aarón no escondieron el distanciamiento con el técnico en el manteo del 26 de mayo.

Producto de la lesión por contusión craneal de Álex Muñoz, Carrión agotó los seis cambios e hizo historia en Primera. En pretemporada demostró que confía en la aportación coral. En relación al nueve, Oli McBurnie fue referente y luego le tocó a Marc. La lluvia de centros (hasta 30) fue récord.

El cuadro isleño completó 430 pases y 22 en largo -cifras inferiores a la media por partido en el pasado curso-. Incluso, producto de la agresividad del sello Carrión, cometió más faltas (14) de las que recibió (13). Más mordiente, más velocidad y dos tantos. La última ocasión que la UD debutó con esa aportación o superior fue en 2016 en Mestalla (2-4) con Setién.

En sala de prensa, se deja de pamplinas. Radiografía limpia y sin tiritas dialécticas. «Hemos empezado dubitativos y perdiendo el balón muy rápido tras recuperarlo (...) Marvin estuvo demasiado aislado defensivamente, pero hay que mejorar en el colectivo defensivo. Hay que bascular un poco más (...) Con tante gente arriba perdíamos la segunda jugada». Y sobre Moleiro, no ocultó que es más letal por dentro. «Hemos empezado con Moleiro demasiado abierto, cuando pasó por dentro, hubo más espacios (...) Con Manu, Moleiro fue mediapunta y me gusta eso, que sea atrevido». Sobre la zaga, añadió: «Hay una falta de contundencia y trabajo táctico (...) Acabamos hundidos [atrás], te dominan y llegan. Si queremos presionar arriba, hay que correr, bascular y llegar con ayudas».