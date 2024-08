McBurnie y los 19 años de maldición en Butarque

Tarea para McBurnie.La UD se aferra a la furia del Braveheart amarillo para tomar el Municipal de Butarque este domingo (18.00 horas, DAZN) y sepultar 19 años de maldición. La última victoria amarilla en el feudo pepinero se remonta al 9 de enero de 2005 en Segunda B (0-3, con tantos de Baigorri 49’ (pp), Cacá y Riaño). El plantel de Luis Carrión comenzó con un empate ante el Sevilla (2-2) y ahora busca la primera victoria del curso.

Los amarillos no ganan en contienda oficial desde el 10 de febrero ante el Valencia (2-0). Van quince contiendas ligueras –catorce de la pasada y el estreno ante el cuadro hispalense– sin saborear un éxtasis. En relación a la última victoria de visitante de la UD, aconteció ante el Rayo Vallecano el pasado 20 de enero por (0-2).

En relación al once, la gran duda radica en la posición de Juan Mata –ubicado en el extremo derecho–, así como la de Marvin Park –lateral diestro–. Para la toma de Butarque, Viti se postula como lateral y Marvin adelantaría su posición. Mata es el sacrificado. Cillessen, Viti, Suárez, Mika, Álex Muñoz, Kirian, Javi, Enzo, Marvin, McBurnie y Moleiro completan el once.

El nuevo ídolo

El escocés Oli McBurnie (Leeds, 28 años) es amado y aclamado. Su broma sobre la necesidad de comprar cuatro botes de aftersun, al poco de aterrizar en la Isla, provocó que al término del partido ante el Sevilla (2-2), un grupo de aficionados le esperasen en la zona del Anexo para pedirle su camiseta. ‘Te cambio un bote de aftersun por tu camiseta’, dibujó un fanático de este pistolero que llegó del Sheffield a última hora y que trata de silenciar el fiasco de la operación Sory Kaba –están representados por la misma agencia de representación Stellar–.

Es el primer jugador escocés en la historia de la UD, y luego, superada la hora, saltó el segundo, su compatriota Scott McKenna. El ‘16’ de la UD es una de las gratas noticias tras una reconstrucción total con once fichajes. Ante el cuadro hispalense, en una noche de abrazos y despistes defensivos, debutaron junto al ex del Swansea, Cillessen, Álex Muñoz, Mata, Fuster, Scott McKenna y Viti. McBurnie, con apenas cuatro partidos de pretemporada (ante el Al-Shabab, Unión Sur Yaiza, Támara y Liverpool), ya fue ovacionado en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco el pasado 3 de agosto ante los lanzaroteños de Maxi Barrera

Fue el primer aviso. Ante el Sevilla de Pimienta, estrelló un balón en el poste, tras centro de Marvin Park, y participó en la acción del 1-1 con envío de Kirian Rodríguez al segundo palo -el ex del Bayern Múnich Tanguy Nianzou empujó el balón a la portería de Nyland-. Con el francés y el serbio Nemanja Gudelj mantuvo una guerra eterna. Fijar centrales, abrir huecos para Alberto Moleiro, Juan Mata, Kirian o Javi Muñoz.

Fue retirado en el 87’ por Carrión para dar entrada a Mar Cardona. Es el nueve que anhela una UD que ha completado once contrataciones. Y todavía busca otro pistolero, mientras de buscarle destino a Cédrick. La temporada pasada, el leridano Marc, con cuatro dianas, fue el máximo realizador de los mimbres del frente ofensivo. Con 33 goles en la 23-24, la UD fue el tercer equipo menos realizador de la competición. Ahora ya suma dos tantos y un punto.

Para que la UD anotase dos tantos en la pasada edición liguera con Pimienta tuvieron que pasar seis jornadas –el primer tanto fue de Viera de penalti en la primera jornada y el segundo de Kirian ante el Granada en la sexta–. Y el primer partido con dos tantos llegó en la octava fecha ante el Celta de Vigo en el Gran Canaria. En uno de los palcos para los jugadores del Gran Canaria y con la elástica amarilla, estaba el hijo de McBurnie de corta edad junto a su madre y mujer del jugador escocés.

Otra de las imágenes de la rápida integración de un ejecutor que no sabía quién es Vinny Samways –como acreditó en su presentación–. Bote de aftersun y un nueve, por fin, en el área. Desde Rubén Castro no se recuerda algo parecido. Príncipe del carry on.

