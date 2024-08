De capitán a capitán, el homenaje de Kirian a Viera: "Jonathan es el mejor de la UD que yo haya visto"

Kirian Rodríguez, capitán de la UD, etiquetó la plantilla actual de la 24-25 como "una de las mejores" y reconoce una evolución táctica -el viaje del tiki-taca a un juego más directo con Carrión-. "No debemos ser ni tan locos ni tan conservadores". En una fecha tan especial como este 22 de agosto, hoy se cumplen 75 años de la fundación de la UD Las Palmas, coronó a Jonathan Viera Ramos como el mejor de la historia. "El mejor jugador de la UD Las Palmas que yo haya visto es Jonathan [Viera]. Es cierto que han habido muy buenos jugadores históricos pero al final no tuve la oportunidad de verlos. Para mí, es Jonathan; sin duda era el mejor", recalcó el máximo realizador en la pasada temporada con seis dianas.

Kirian Rodríguez, durante su comparecencia con los medios. / EFE

De cara al pulso del domingo en el Municipal de Butarque ante el CD Leganés (18.00 horas) desecha el rol de de favorito tras comenzar LaLiga con un punto ante el Sevilla (1-1). "Si el Leganés está en Primera es como todos: hay que tomárselo muy en serio. En la máxima categoría puedes ganar cuatro partidos seguidos, estar en una dinámica increíble, y de repente no le ganas a nadie. Del año pasado aprendimos bastante. Sabemos de lo que hablamos. Nos fuimos bastantes dolidos por la fría sensación con la que nos quedamos después de hacer una temporada tan buena [los amarillos encadenaron 14 jornadas sin ganar para cerrar el curso pasado]. No puedes subestimar a nadie".

Kirian Rodríguez, ante los medios, en la fecha del 75 aniversario de la UD. / EFE

Relató cómo fue su coronacion como primer capitán de la UD. Lo hizo con el refuerzo de la caseta. "Se quiso mantener lo mismo que el año pasado y los capitanes que estaban fueron quienes tomaron la decisión de decir: 'Oye, creemos que el año pasado te lo ganaste, que es tuyo y deberías ser tú el primer capitán porque eres quien nos has defendido, nos has estado apoyando y dando la cara y creemos que debería ser así y tú ser el primero. Lo comentamos con el vestuario y el cuerpo técnico para ver si ambos estaban de acuerdo en que mantuviésemos los mismos capitanes pero pasara a ser yo el primero y el listado siguiese en el mismo orden. Todo el club estuvo de acuerdo, el míster y los compañeros también. Agradecérselo a ellos porque fueron los que realmente quienes decidieron que me tocaba como primer capitán". Fabio, Álex Suárez y Benito Ramírez completan el cuadro de honor del brazalete.

Del Pimientismo al ciclo 'carry on'

Kirian llegó a valorar la temporada pasada que "si había que caer, mejor que fuese jugando de esta manera". En relación a la mutación en relación al estilo de la UD, en ese viaje de la partitura de Pimienta a la de Carrión, admite matices. "Sinceramente creo que es muy similar, muy muy parecido. Es cierto que la defensa con balón quizás ahora intentamos ser un poco más verticales. Creo que estamos en ese punto de que el míster nos está intentando inculcar que centremos y busquemos ocasiones».

Porque el éxito reside en el equilibrio: "No debemos ser ni tan locos ni tan conservadores".

Con Carrión, el '20' se ve obligado a retrasar su posición. "Cuando subí a Las Palmas era un mediapunta de carácter poco trabajador, de último pase, de llegar al área y golpeo. Cada vez he ido dando un paso atrás, para reconvertirme (...) Este año es una posición más retrasada, yo espero seguir llegando porque me encanta descolgarme para intentar hacer gol".

Un plantel de quilates

Confiesa forma parte de un plantel de gran talento, el mejor de los últimos años -Luis Helguera cerró 11 contrataciones y se busca un nueve-. "Probablemente es de las mejores plantillas que hemos tenido en los últimos años en cuanto a nivel competitivo entre nosotros, calidad técnica de los jugadores, proyecto de club, lo que aportan los fichajes. Creo que el club está con bastante ganas, los jugadores que han venido tienen bastante ganas y los que nos hemos quedado queremos hacerlo mejor que el año pasado".

En relación a las valoraciones de Ramírez a este medio, de que "tarde o temprano jugarán en Europa o una final de Copa", solo se ve en el Municipal de Butarque. "No he escuchado las palabras del presi, pero prefiero ir paso a paso".

No se moja en el 'culebrón Valles'

Cuestionado por el asunto Valles, receta afrontarlo con "normalidad". "Mientras el chico tal y como lo está haciendo entrene en el día a día, esté con normalidad, sea comprometido con el club porque tiene contrato, lo vamos a tratar como uno más. Ha sido una decisión que ha tomado tanto el club como él de intentar separar los caminos, intentar llegar a un acuerdo, que otro club que se ha interesado en él llegue a un acuerdo con la UD. Mientras siga comprometido con nosotros, con el grupo, que entrene día a día, nosotros lo vamos a respetar a muerte. Si el club ha decidido que no debe jugar porque o renueva o pasa directamente a la grada es una decisión que no podemos entrar y solo podemos respetarlo. Conmigo ha estado siete años en el club y le tengo un cariño especial (...) Tengo el grato recuerdo de estar juntos en la prelista de De la Fuente".