Una industria del sentimiento

La multinacional del sentimiento. Hazañas y épica de impacto planetario. La modernización de un escudo integrado en la fisionomía del grancanario. De generación en generación. La UD Las Palmas festeja el 75 aniversario de su fundación en el Real Club Náutico como guiño al parto del 22 de agosto de 1949. Viaje forjado desde la unión de cinco escudos punteros de la Isla para erigirse en un asiduo de la máxima categoría (36 temporadas) y vigésimo en el ranking histórico. Ahora, es la fusión de la alta tecnología y el espíritu visionario con el arte en el césped. Lejos de morir de romanticismo, ya no huele a Varón Dandy, evocando al subcampeonato de Liga (68-69) y el paso por Europa con el Maestro Germán, Castellano, Tonono, Guedes, León, Martín Marrero u Oregui, la entidad mira al futuro en busca de los 100 años. La historia exige beneficios y conquistar el planeta. No hay límite. De Miami a Jinámar. De La Milagrosa a la Casa Blanca. De Kirian a Mbappé.

El club se fundamenta en la fe de 25.000 socios y en el aliento de 475.774 gladiadores, cifra de la asistencia total en los 19 duelos de la pasada edición liguera. En la última visita del Madrid de Vinícius se alcanzó el récord de asistencia en Primera con 32.037 espectadores. En este teatro de gigantes, la internacionalización de la marca UD abre un abanico infinito de opciones de explotación. El acuerdo con el San Antonio FC de Texas de la Major League Soccer, así como el hermanamiento con el Norwich City de la Premier, certifican que el escudo es una llave mágica. Goles y astucia inversora. Sin complejos, los milicianos del Roque Nublo volaron en jet privado a la mansión del Liverpool Anfield Road. Con el paso de los años, la filosofía de cantera no se toca. Kirian, Sandro, Suárez, Benito, Fabio o Moleiro son los titanes de la nueva era. Toman el relevo de Orlandito, Socorro, Gerardo Miranda, Vitolo, Pedri... La UD se ha ganado su espacio en la pasarela del glamour y promociona su idiosincrasia. Pero hay que mantenerse en el olimpo del caviar más de tres temporadas consecutivas 41 años después. En este siglo, van siete temporadas en la élite con Kresic, Fernando Vázquez, Paco Herrera, Quique Setién, Manolo Márquez, Pako Ayestarán, Paquito Ortíz, Paco Jémez, Pimienta y Luis Carrión como responsables técnicos. Pero falta una secuencia de 19 años como aconteció de 1964 a 1983.

Impacto económico, relevancia social y un escudo que representa a un pueblo. El poderío a la hora de captar talento en Tenerife ha permitido que mimbres como Kirian, Moleiro, Herzog o Pedri hayan permitido vertebrar y unir a una tierra como hace 75 años en el Real Club Náutico de Gran Canaria. La elegancia en el trato del balón viene acompañada por la modestia en la gestión. Adiós al despilfarro –como aconteció en el ciclo Emenike– con el mayor presupuesto de la historia de la entidad (cien millones) y que acabó en descenso. Ahora, con 72 kilos, se trata de plantar cara a multinacionales como el Madrid –mil millones de informe económico– o el Barcelona –859 kilos–. El Atlético ya cayó aquí el pasado noviembre.

No caer en el delirio del gasto abusivo permitió superar el Covid y afrontar el fair play financiero sin agobios en esta 24-25. La responsabilidad de los ejecutivos actuales ubica a la UD en una situación de privilegio. Austeridad e ingenio SA. Betis, Getafe, el propio Barça o el Valladolid no pueden afrontar las inscripciones por los desajustes. Con un valor del plantel cifrado en 100,20 millones, Las Palmas ocupa el puesto cien en la tabla mundial. Vende su cerveza Pío Pío e ingresa trece millones por venta de camisetas, abonos y tickets. Para presenciar al Madrid de los Globetrotters un ticket para no abonados es de 198 euros. Solo quedan 350. En Mallorca, se colgó el cartel de ‘no hay billetes’ –la más cara para los sectores alejados de los palcos VIPS fue de 210 euros–. Competir en el reino de los cielos exige un estadio de vanguardia, que estará listo en 2027 por ser sede del Mundial 2030. Pendiente del contrato para la explotación, la UD contará con una bombonera de 42.000 butacas. Club y Cabildo están obligados a dar con un punto de encuentro.

El UD-Sevilla, el último rastro en competición oficial, dejó un dato de audiencia de 292.000 espectadores. La victoria pío pío ante el Atlético arrojó 310.000. En la sociedad de la hiperconectividad, Las Palmas se presenta al mundo con la historia de superación de Bassinga, que llegó en patera hace cuatro años y ahora juega en Primera. Escudo integrador y refugio social. El Equipo D de la Fundación conforma otro de los atractivos, igual que el I+I. La casa de todos. De José del Río Amor –primer mandatario– a Miguel Ángel Ramírez –actual gestor y que lleva veinte años en el cargo como el más longevo–, esta industria del sentimiento pertenece al pueblo. Un vínculo eterno. La marca UD entra en otra dimensión. Goles, dividendos, vanguardia y vestir de Armani hasta la eternidad.