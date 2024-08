Miguel Ángel Ramírez: "¿Maradona como técnico de la UD? Habría estado bien"

Su primer recuerdo de niñez vinculado a la UD. Un partido, una foto, el primer ídolo, el póster que tuvo en su habitación...

Pedir a los Reyes Magos la equipación fue mi primer recuerdo. Y mi ídolo, Daniel Carnevali.

Alcanza las 20 temporadas en el cargo, más allá de su condición de empresario, ¿dónde cree que estaría si no hubiese sido presidente de la UD?

Pues seguramente, al frente de un gran grupo de empresas que nunca habría tenido que afrontar ninguna persecución, como así ha sido, por la notoriedad que da el cargo de presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

El mejor presidente de la historia de la UD es...

No me gustaría dejar de resaltar que cualquiera que haya hecho el esfuerzo de tomar el testigo del club, merece el respeto y agradecimiento de todos. Pero sí tengo que destacar lo que me parece más difícil, sin lugar duda, como el gesto de los que asumieron la responsabilidad en el 1949 de dirigir el destino de ese bebé que llamaron el equipo único. Y no es justo omitir el nombre de Juan Trujillo Febles, por la longevidad en el cargo, la mayoría de ellos en Primera.

¿El mejor presidente de la historia del fútbol español es Florentino Pérez? ¿Se considera el Florentino grancanario?

Creo que Florentino Pérez es un gran presidente para el Real Madrid, pero no comulgo con sus planteamientos con respecto a la Superliga y con el trato que está dando a LaLiga y a su presidente Javier Tebas.

¿Borraría el Cordobazo de su expediente como máximo ejecutivo de la UD?

No lo borraría. Fue traumático, pero despertó en el aficionado la necesidad de arropar al equipo en un momento trágico. Pasamos de 10.000 a 15.000 abonados y ese fue el germen del continuo crecimiento de la masa social activa de la Unión Deportiva Las Palmas.

Evitar la desaparición de la UD ante el yugo del concurso de acreedores, Ciudad Deportiva, equilibrio financiero, no deberle un céntimo a ningún jugador, dos ascensos a Primera, ventas sonadas de mimbres como Jonathan Viera o Pedri, la internacionalización de la marca UD por el planeta, la cerveza Pío Pío...¿De qué se siente más orgulloso como directivo?

Me siento muy orgulloso de la seriedad del club a la hora de afrontar todos sus compromisos de pago. Llegué al club precisamente porque la entidad era deudora con multitud de acreedores que en la legítima defensa de sus intereses acudieron a los juzgados, reclamando lo que era suyo. Fuimos el primer club en entrar en concurso de acreedores y ese es un hito del que no podemos enorgullecernos. Desde que tomé las riendas del club no ha hecho falta que empresarios externos o fuerzas políticas tuvieran que facilitar con urgencia la financiación de las deudas del club para evitar el descenso administrativo. Y eso era lo que pasaba antes de nuestra llegada. Cada año, cada temporada. Ahora el aficionado habla eminentemente de fútbol, no de deudas. Somos modestos si tienen en cuenta el contexto en el que nos movemos, pero cumplidores.

¿Qué legado deja?

Aparte de esa seriedad que todo el mundo conoce ya en España, dejamos una infraestructura como Barranco Seco y un patrimonio como el propio Barranco Seco que permitirá el crecimiento futuro de la identidad. Todo estaba embargado cuando llegamos a la Unión Deportiva Las Palmas y ahora el club tiene un patrimonio saneado para asegurar un futuro más que digno. Y si las cosas salen como las tenemos proyectadas, queda por delante la mejor etapa de la historia del club.

¿A quién considera más capacitado para ser su sucesor?

Si fuera hoy, indudablemente, Nicolás Ortega [vicepresidente]. Cuando llegue ese momento habrá que actualizar impresiones, pero creo que lo importante ya está consolidado. Lo importante es una forma de hacer y gestionar.

¿Quién fue su mejor fichaje, el que le consagró, y la mayor ruina? Le refresco la memoria, Prince Boateng (1 de agosto de 2016) como galáctico de galácticos y la más ruinosa, la cesión de Vitolo (12 de julio de 2017), de seis millones, que luego terminó en decepción en la 17-18.

No me arrepiento de ninguna incorporación. Todos los jugadores que han defendido esta camiseta, aunque sea un segundo, merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto.

¿Quién es el mejor jugador en toda la historia de la UD? ¿El mejor de su época?

Difícil respuesta. Cuando me habla de toda la historia solamente puedo responder por referencias, pero desde luego en mi conciencia deportiva tengo a Germán Dévora como el más grande. Y por mi inclinación a fijarme en los porteros, sin duda, Daniel Carnevali. De los que he visto jugar tengo especial predilección por Brindisi y Koke Contreras.

¿Quién le ha traicionado?

Si alguien lo ha hecho, no lo recuerdo.

¿En serio cree que Pimienta es el mejor entrenador de su ciclo? ¿Y el mejor en la historia?

Pimienta ha sido el mejor entrenador que he tenido como presidente si nos atenemos al cumplimiento de los objetivos: un playoff, un ascenso y una permanencia. Cumplió en cada una de las tres temporadas que entrenó el equipo, porque la primera temporada no había prácticamente posibilidades de alcanzar el playoff y lo hizo. Si me pregunta por el mejor de la historia de la entidad, por las referencias que tengo y los hitos hay que mencionar a Roque Olsen, Luis Molowny, Miguel Muñoz y Sergio Kresic.

¿Le falta ganar un título como la Copa o jugar en Europa para retirarse por la puerta grande?

Para retirarme solo hace falta un objetivo vital nuevo, que sea más estimulante que ser presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y que me honre más. A día de hoy no lo imagino. No obstante, le aclaro que hitos como los que menciona ocurrirán. Jugaremos, tarde o temprano, en Europa o alcanzaremos una final de Copa.

Si un jeque aparece esta noche en el Real Club Náutico, le da una servilleta y le dice: ‘Miguel, ponga el precio que considere que le compro la UD’. ¿Qué cantidad le contentaría?

Le respondo con una frase de un cántico de la grada: ‘Las Palmas ni se compra ni se vende’. Si soy accionista mayoritario es porque muy pocos se han interesado en acudir a la sucesivas ampliaciones de capital cuando el club necesitaba capitalizarse.

Bassinga llegó en patera y debutó el viernes en Primera de amarillo con 19 años. Su historia pone en valor el trabajo silencioso del Equipo D de la Fundación por la integración y ayuda a los MENAS. La UD reconducir vidas. ¿Le reconforta?

Me parece que es una de esas ocasiones en las que el mundo del fútbol profesional dedica años de trabajo a que un solo futbolista alcance el sueño de muchos niños, que desgraciadamente no podrán alcanzar. En este caso, la experiencia es muy edificante, y en este punto hay que reconocer la labor de la jueza, Reyes Martel, de Tonono, de Juan Manuel Rodríguez y de otros técnicos de la casa que han dedicado su cariño y tiempo durante todo estos años a estos jóvenes en riesgo de exclusión social. Es la misma filosofía con la que fundamos el equipo I+I.

¿Recibió la felicitación del Tenerife por el 75 Aniversario?

Por supuesto. Y Paulino Rivero, su presidente, estará en el Real Club Náutico con nosotros.

Maradona estuvo cerca de ser jugador de la UD y también como entrenador en 2021 gracias a la intervención del Turu Flores. Eso sí hubiese sido de Netflix. El Pelusa en la Isla...

No habría estado mal. Al menos de inicio. Todos tenemos ídolos que luego entrenando han corrido suerte muy diversa.

Valles valoró que es su amigo y que pronto se solucionará el culebrón. Llega la paz tras pasar por la grada . ¿Cómo piensa solucionar el entuerto, a unos días del cierre de mercado?

Como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No engañamos a nadie. Dijimos que si no había una oferta que respondiera los intereses de la Unión deportiva Las Palmas, Álvaro Valles no iba a jugar en ese último año de contrato. No tengo nada en contra del chico. Al contrario, es un gran profesional y nos ha ayudado mucho. Ojalá se cumpla su deseo de jugar en el Betis. Pero los intereses del escudo están por encima de los intereses personales y así debe entenderlo cualquier futbolista de la plantilla.

¿Qué tiene diferencial Carrión que no tenga ningún otro entrenador que ha tenido?

Una idea de juego, como la nuestra, con sus propios matices, con su propia impronta. Y una serenidad en momentos delicados, como los que le tocó vivir a finales de la temporada pasada, con su nombre sonando como futurible de la UD Las Palmas, inmerso en la lucha ilusionada de toda la ciudad por ascender, después de tantos años, a primera división. Si un entrenador maneja con calma una situación difícil es un entrenador que responderá en los momentos complicados de la competición. Y que es una persona normal. En el fútbol profesional la normalidad es una anormalidad.

¿Con qué director deportivo, de los que ha tenido en nómina, iría al fin del mundo?

Con Luis Helguera. No he tenido otro mejor, no lo conozco. Los mejores es que son muy caros [sonríe].

¿Entiende que pagar 198 euros por una Tribuna para un UD-Madrid es un precio razonable?

Entiendo que el Madrid cobre mucho más por una tribuna en el Bernabéu, pero nosotros, dentro de nuestra modestia, no podemos compararnos con el Madrid, aunque sepamos que la mayoría de los que pagan 198 euros vienen a ver a nuestro rival. Mi deseo sería que todos los aficionados pudieran verlo gratis en la grada. Pero creo que los aficionados de Las Palmas también quieren un club que se haga un hueco en la élite nacional y eso solo se consigue creciendo económicamente.

Este domingo Butarque y luego llega el Madrid. Nunca le ganado a los blancos. Usted tiene un club con un presupuesto de 71 millones y se mide a un gigante de 1.000 kilos. ¿Qué haría si tumba al coloso merengue y ganador de 15 Champions?

Esa noche lo celebraría y compartiría mi alegría con todo aquel que la sintiera de corazón. Al día siguiente empezaría a pensar en el próximo rival y mentalizar a todos de que el objetivo de la temporada aún no se ha cumplido.