La UD ya mira a los 100 y a lo grande

Fue un acto sencillo, no excesivamente largo y, sobre todo, emotivo, como suele suceder cada vez que la UD Las Palmas, ese sentimiento que conmueve a tantos miles de canarios, cumple años. El lugar, además, invitaba a la vibración: el Real Club Náutico de Gran Canaria, el lugar donde se firmó el acta funcional del club amarillo el 22 de agosto de 1949 y que ayer, 75 años después y en un mundo totalmente distinto, descubrió una placa con la que el evento se recordará para siempre.

La descubrieron al unísono Maica López, la presidenta del Náutico, y Miguel Ángel Ramírez, su homólogo de la UD, casi al final de la cita. La inscripción, tan rotunda como solemne: «La UD Las Palmas celebró su septuagésimo quinto aniversario en estas instalaciones con el equipo en Primera División y récord histórico de abonados. Las Palmas de Gran Canaria, 22 de agosto de 2024».

«Estar hoy aquí para celebrar el 75 aniversario de la UD es un verdadero orgullo. Para cualquier canarión se nos muere algo si no vamos a por todas» Maica López — Presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria

Justo después Germán López con su timple y un acompañante con su guitarra tocaron el himno del equipo entre las palmas de los más de 500 invitados de distintos estamentos sociales; fue el colofón a un acto que se prolongó durante más o menos una hora y que dio paso a una gran fiesta, ya al aire libre.

«Revivir tantos momentos hace que la emoción esté a flor de piel. Es un logro de muchas generaciones de futbolistas, directivos y socios y aficionados» Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Presentado por Dani Calero, arrancó con la emisión de un vídeo que recorrió la historia de la UD en algo menos de un cuarto de hora, con el testimonio directo de algunos de los protagonistas que escribieron la historia de la entidad, como Germán Dévora, Félix Marrero, Daniel Carnevali, Orlado Suárez, Paquito Ortiz, Roque Díaz, Pacuco Rosales o David García.

Los jugadores, con los cuatro capitanes –Kirian, Fabio, Benito y Álex Suárez– y el técnico Luis Carrión en la primera fila, estuvieron presentes en el costado izquierdo del salón.

«Pocas cosas unen tanto a esta isla como la UD Las Palmas, este equipo forma parte del corazón de todos. No es fácil que una isla tenga un escaparate tan grande» Isabel Mena — Presidenta en funciones del Cabildo de Gran Canaria

El evento tuvo cinco discursos, los de Maica López, que ejerció de anfitriona como presidenta del Náutico, la alcaldesa Carolina Darias, la presidenta en funciones del Cabildo Isabel Mena, el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo y el máximo mandatario de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, quien protagonizó el discurso más largo y, a la vez, más emotivo.

«Esos cinco clubes supieron separar esas individualidades por construir algo mejor. Esa visión ha hecho posible que Canarias haya disfrutado de la UD» Fernando Clavijo — Presidente del Gobierno de Canarias

«Les emplazo para vernos dentro 25 años. Dicen que la UD no ha ganado ningún título profesional, ni un título, ni una Liga, ni una Copa, ni una Champions, eso es cierto. ¡Qué difícil parece ser entonces de la UD Las Palmas! ¿Quién sigue y venera al que no gana? Nuestra victoria está fuera de catálogo, no se explica con trofeos ni títulos, se explica porque para nosotros es el equipo único», comenzó.

Acto institucional por el 75 aniversario de la UD Las Palmas / Juan Carlos Castro / LPR

«Somos la causa común, somos nuestra arena en la camiseta, nuestro mar en el pantalón. Somos el fútbol que nuestros hijos juegan en la playa, somos el testigo que nuestros mayores nos entregaron, somos David contra Goliat, somos un trocito de tierra en el Atlántico medio, un embajador de estas islas afortunadas que encarga el orgullo de un gran pueblo que tiene muchas formas de entender el fútbol, muchas veces metáfora de la vida», prosiguió.

Es la UD que ya mira a los 100.