Una gloria fuera de catálogo

Es para mí un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial, cuando celebramos el 75º aniversario de la fundación de nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas. Este momento no solo marca un hito en nuestra historia, sino que también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestro pasado, celebrar nuestro presente y mirar con optimismo hacia el futuro.

Hace 75 años, el 22 de agosto de 1949, cinco clubes de nuestra Isla dieron un paso valiente y visionario. En un acto de generosidad y sabiduría, decidieron unir sus fuerzas para crear algo más grande que la suma de sus partes. Ese día nació la Unión Deportiva Las Palmas, un club que desde sus inicios aspiró a representar no solo a una ciudad, sino a todo un archipiélago en las citas nacionales.

Este acto fundacional nos dejó un legado que hoy [en alusión el pasado jueves 22 de agosto], 75 años después, seguimos honrando: el poder de la unión, la fuerza del esfuerzo colectivo y la importancia de soñar en grande. Cada vez que nuestro equipo sale al campo, lleva consigo el espíritu de aquellos fundadores y el orgullo de toda Gran Canaria.

Este aniversario no es solo una mirada nostálgica al pasado. Es, ante todo, una oportunidad para reafirmar quiénes somos y hacia dónde vamos. Cada acción que emprenderemos en este año conmemorativo está diseñada para fortalecer nuestro vínculo con los aficionados, con nuestra comunidad y con los valores que han sido el pilar de nuestra identidad durante tres cuartos de siglo.

Somos un club con una historia rica y apasionante, pero también somos un club con un futuro lleno de promesas y desafíos. Este aniversario nos impulsa a seguir creciendo, a seguir innovando y a seguir siendo una fuente de orgullo para todos los grancanarios.

Calendario del alma

A lo largo del año, hemos preparado una serie de eventos y proyectos que permitirán a todos nuestros aficionados ser parte activa de esta celebración.

Desde el lanzamiento de una cerveza [Pío Pío y que reporta 500.000 euros al año a la entidad] que hemos querido regalar a nuestra afición, y que ha venido para quedarse, hasta la publicación de libros que narran nuestra historia, cada iniciativa ha sido pensada para que todos puedan sentirse parte de este momento histórico. Verán cómo cada detalle, desde los banderines en el estadio al brazalete especial que lucirá nuestro capitán, refleja la importancia de este 75º aniversario.

Queremos que cada partido, cada evento, sea una oportunidad para celebrar lo que significa la Unión Deportiva Las Palmas para nuestra isla y para el fútbol español. Si bien este aniversario nos invita a mirar al pasado con orgullo, también nos impulsa a enfocarnos en el futuro con determinación y ambición.

La Unión Deportiva Las Palmas no solo aspira a ser un referente en lo deportivo, sino también en lo social, empresarial y cultural.

Goles fuera del césped

Renovamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, buscando ser un club que no solo compita en el terreno de juego, sino que también lidere en la responsabilidad medioambiental. Apostamos por la innovación, explorando nuevas tecnologías que mejoren la experiencia de nuestros aficionados y el rendimiento de nuestros deportistas.

Y, por supuesto, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de talentos locales, para que los jóvenes de Gran Canaria sigan viendo en nuestro club un camino hacia sus sueños. Este aniversario no es solo del club, es de toda la isla. Por eso, quiero extender una invitación cordial a todos nuestros seguidores, tanto aquí en Gran Canaria como en cualquier rincón del mundo donde late un corazón amarillo. Únanse a nosotros en esta celebración.

Participen, desde la pasión, en los eventos, compartan sus historias, sus recuerdos y sus esperanzas para el futuro de este club.

Motivo festivo y de reflexión

Este es un año para recordar de dónde venimos, pero también para soñar con lo que podemos lograr juntos. La historia de la Unión Deportiva Las Palmas es una historia de pasión, de superación y de orgullo isleño. Y esta historia, nuestra historia, sigue escribiéndose día a día, con cada uno de ustedes. Gracias a todos por ser parte de estos 75 años de historia.

Gracias a las autoridades presentes por su apoyo continuo. Gracias a los jugadores, entrenadores y personal del club por su dedicación. Y, sobre todo, gracias a la afición, el verdadero corazón de este club, por su lealtad inquebrantable. Que este 75º aniversario sea el comienzo de una nueva era de éxitos y alegrías para la Unión Deportiva Las Palmas. Juntos, escribiremos los próximos capítulos de esta maravillosa historia. Y les emplazo para volver a vernos dentro de 25 años.

Dicen que la Unión Deportiva Las Palmas no ha ganado ningún título en el fútbol profesional. Ni una Liga, ni una Copa del Rey, ni una copa europea… Cierto. Qué difícil parece entonces ser de la UD Las Palmas. Qué difícil parece desde fuera. ¿Quién sigue y venera al que no gana? Nuestra victoria está fuera de catálogo. No se explica con trofeos y títulos. Se explica, porque para nosotros es el equipo único, aquel que por primera vez puso de acuerdo a toda una isla.

Somos la causa común. Somos nuestra arena en la camiseta, nuestro mar en el pantalón, somos el fútbol que nuestros hijos juegan en la playa y en el parque. Somos el testigo que nuestros mayores nos entregaron y que lograremos mantener hasta el centenario. Otra fecha para enmarcar.

Y hoy, somos David contra Goliat, un trocito de tierra en el Atlántico medio, un embajador de estas islas afortunadas que encarna el orgullo de una gran familia, de un gran pueblo, que tiene una forma de entender el fútbol, muchas veces metáfora de la vida. Nuestra gran victoria es cumplir 75 años en torno a un escudo que nos reúne a todos como la gran familia que somos. ¡Arriba d’ellos!