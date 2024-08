El cabreo de Carrión: «Hemos estado un poco dejados»

Primer cabreo. Luis Carrión reconocía ver «algo dejados» a sus pupilos en el instante crítico del partido en un tramo en el segundo acto en el que fueron superados de forma clara por el CD Leganés en el Municipal de Butarque. Restó importancia a los cambios –justificó la retirada de Suárez por unas molestias– y lamenta la pérdida de balones en zonas peligrosas.

«En la primera parte teníamos el partido más o menos controlado excepto los cinco minutos finales con la ocasión de Darko Brasanac. En la segunda, un partido donde no estábamos atacando demasiado, en la acción del 1-0 de Cruz, estamos un poco lentos en todo aunque luego sea un golazo. Lentos en la presión y a partir de ahí nos vamos un poco del partido, tenemos demasiada prisa, con lo cual generábamos más transiciones en el rival. El segundo gol es una acción así y es algo que no tenemos que hacer».

Reitera que en los primeros 45 minutos, estaba todo bajo control. «En la primera parte no hemos sufrido mucho. En la segunda parte, realmente, no es que la defensa, como línea de cuatro, haya estado muy desacertada. Considero que el primer gol viene de la presión mal hecha ante el riesgo del lanzamiento (...) Nos superan muy fácil con un pase [de Neyou] y es un balón claro a Cruz. Luego el segundo es un desajuste, está todo el equipo demasiado alto sin dar soluciones a Enzo Loiodice que tenía el balón porque estábamos todos muy de espaldas ».

La temperatura

Se le cuestionó a Carrión si el fuerte calor pudo ser un factor clave en el bajón del segundo tiempo. «¿El calor? No. Cero excusas. La primera parte hacía más y estuvimos bien. Hemos sido capaces de encontrar espacios por dentro para acabar en situaciones de uno contra uno con Marvin que han sido dos o tres ocasiones muy claras. No nos han generado prácticamente nada, entonces no. La segunda parte es que hemos estado un poco dejados en general. Sin tener esa velocidad en el juego y sobre todo yéndonos demasiado cuando llega el 1-0. No es culpa del calor, es nuestra culpa».

Una falta de precisión en la entrega de balones que puso el triunfo del Lega en bandeja de plata. «Estuvimos mal ubicados en las vigilancias aunque yo creo que el gol ha sido una mala presión estando bien colocados. Estamos estado regular en eso». Pero desecha que se pierda por falta de ambición. «El problema en la segunda parte es, no de verlas venir, pero sí de estar con el balón circulando sin demasiada profundidad en algunas ocasiones, entonces al final te la roban y hacen daño. Sin ocasiones clarísimas, porque el gol es un golazo desde fuera del área, sí se veía que ellos estaban mejor en cuanto a esos segundos balones».

Sobre el discutido penalti, elude manifestarse. «Lo he visto en una pantalla pequeña, ni voy a pararme a mirarlo, voy a ver el porqué hemos llegado a esa situación con la posibilidad de que sea penalti. Seguramente habrán motivos por errores nuestros que han provocado llegar a esa situación. Si el árbitro lo ha pitado será porque lo ha visto. No hay nada que decir», determinó el barcelonés.

Sobre el mercado, tira de repertorio. «El club siempre está preparado para poder mejorar el equipo. Siempre. Todos los clubes están preparados para poder fichar».

Jiménez y «la humildad»

Borja Jiménez, máximo responsable técnico del CD Leganés, puso en valor «la humildad» de su grupo humano. Además, felicita a Soriano: «Estuvo soberbio». «Tenemos un grupo de chicos muy trabajador, que hace en todo momento lo que le pedimos, lo que necesita el partido. Tienen capacidad de adaptarse, de ser humildes, de adaptarse al rol de cada futbolista en cada momento y tienen muchas ganas de demostrar que estamos todos capacitados». Por otro lado, preguntado acerca del calor, apuntó: «Hemos pasado muchísimo. Quizás sea un poco pronto. Tememos que entender cómo está montado el mundo del fútbol, la necesidad que tienen todos los clubes de ingresos, que vienen a través de las televisiones. Son meses complicados, pero está diseñado así el calendario (...) Se le puede dar una vuelta».