La receta de Suárez para frenar a Mbappé: 'Hay que ser valientes e ir a por ellos'

Receta Suárez para domar a un gigante para acabar con una sequía de 23 años. ¿Cómo se tumba al Real Madrid? Ayudas, responder como equipo, rezar, gozar de fortuna infinita...Álex Suárez, uno de los capitanes de la UD Las Palmas, enfatiza en competir sin complejos. "Tenemos que ser valientes" y tratar de "hacer daño" a esta generación galáctica de Ancelotti -que se presenta en Siete Palmas con Mbappé, Vinícius, Rodrygo o el brasileño Endrick-. Con un valor de mercado de 1,34 mil millones, el pulso de los contrastes es el jueves y desde las 20.30 horas en el Gran Canaria (televisado por Movistar LaLiga).

El '4' de la UD, que se retiró por unas molestias en Leganés, reconoce que fue un percance sin consecuencias. Desecha poner la Utinsa y el Salcai. "Si nos encerramos, no seríamos nosotros...Estamos preparados para atacar, habrá que tener más cuidado porque son jugadores de talla mundial, pero sin tenerles miedo". La fórmula táctica se fundamenta en "una labor de equipo", y para ello serán muy importantes "las ayudas" y estar "muy juntos y concentrados", así como atentos a las "vigilancias" en los contraataques.

En relación a Kylian Mbappé hay que dejarle claro que no es un extraterrestre. "Que sepa que se le puede parar (...) Son muy buenos, es uno de los mejores equipos del mundo, pero somos once contra once y tienen que ver que vamos a ir a por ellos. Si nosotros estamos aquí, también es por algo, y no les va a ser fácil ganar".

En relación al bajón ante el CD Leganés, en la primera derrota del curso, reconoce que fue "por frustración". "No nos estaban saliendo las cosas, y por la frustración, en la segunda parte nos precipitamos un poco, ellos aprovecharon sus ocasiones y el partido se puso muy cuesta arriba, pero estamos empezando, somos muchos jugadores nuevos, la idea es muy buena, estamos a gusto, y pronto se verá nuestra mejor versión".

Aythami, David García y Viera

Se le cuestionó por su condición de capitán, y evocó a estandartes de otra época como Aythami Artiles, David García Santana o Jonathan Viera. "Es un orgullo para nosotros, somos cuatro canarios y como también hay muchos fichajes y gente nueva pues intentar acoplarlos lo más rápido posible y enseñando a los jóvenes el camino que a mí me enseñó gente como David García, Aythami Artiles o Jonathan Viera".

Si hay que caer ante el Real Madrid, que sea siendo fieles al estilo de la barroco de la UD. "Hay que ser valientes, al final aunque te encierres, ellos son muy buenos y aunque te encierres te pueden ganar en cualquier momento. No seríamos nosotros mismos, estamos preparados para ir a por el partido, para atacar y al final tienes que tener más cuidado pero sin tenerles miedo e ir a por ellos (...) Uno de nuestros fuertes es la posesión desde hace años y creo que desde ahí les podemos hacer daño pero teniendo en cuenta que hay que estar muy atento a las vigilancias, a sus contragolpes (...) Intentaremos usar nuestras armas e intentaremos que ellos usen lo menos posibles las suyas»