Carrión busca una hazaña: 'Si gano al Madrid me iré a tomar una cerveza con mi mujer'

Luis Carrión, ADN azulgrana, contra el imperio multimillonario del Madrid. El máximo responsable técnico de la UD pide mirar a los ojos al cuadro de Ancelotti de cara al partido de los 930 millones -es la diferencia entre los dos presupuestos-. El líder espiritual del proyecto carry on receta mirar a los ojos a la bestia.

"No nos vemos pequeños ante nadie", realza. Además, desecha hacer rotaciones, con vistas al pulso del domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza (domingo, 16.00 horas). En la misma línea que el discurso de Álex Suárez, y más allá de los pecados defensivos ante el CD Leganés, quiere morir matando. "Reclamo atacar con gente y podemos ganarle a cualquiera".

En caso de victoria, tal como hizo Fernando Vázquez en 2001, no irá a cenar al Río Miño o al restaurante más caro de la capital. "Me iré a tomar una cerveza con mi mujer, como hago siempre, gane o pierda. Salir con toda la familia".

Lanzó flores a Carlo Ancelotti, del que realza su palmarés. "Ha ganado muchas cosas en muchos sitios. Eso no es casualidad. Me parece que tiene el Madrid un buen juego colectivo y domina muchas facetas del juego como la estrategia, transiciones y un juego asociativo. Son grandes jugadores, dirigidos por un gran entrenador. Pero tiene sus puntos débiles que trataremos de explotar".

Confirma la presencia de Fabio González, en esa imperiosa necesidad de contar con un pivote defensiva. "No sé si para 90 minutos, pero sí nos puede ayudar". Ante la manida cuestión de cómo frenar a los Mbappé, Vinícius, Rodrygo o Endrick, considera clave "responder como equipo". "Trabajamos para recibir al Madrid igual que otro día, sabiendo que tiene un potencial. Pero como todos los equipos del mundo tiene sus cosas muy buenas y también otras malas. Trataremos de aprovecharlas para ganar, que es lo que queremos (...) Queremos el balón, presionar lo más alto que se pueda para intentar hacer daño".

Prohibido hacer experimentos

Carrión descarta levantar una muralla de hormigón armado. No es hora de hacer experimientos. Sí reclama ser constantes en los diferentes partidos dentro de un mismo partido -teniendo en cuenta lo que pasó en Leganés con un segundo acto decepcionante-.

"En mi opinión hemos de mejorar la continuidad. Hemos tenido momentos muy buenos en los partidos, pero también, muy malos. En todos los partidos puede pasar. Cuando lleguen los momentos malos hay que mantener la calma y estar fuertes cuando recibamos un gol, como ocurrió el día frente al Sevilla. Fuimos capaces de estar tranquilos, de hacer las cosas bien y llegar a portería rival".

Luis Carrión, este miércoles, en Barranco Seco. / EFE

De un "exceso de frustración" en Butarque al máximo de ambición para tumbar al Madrid 23 años después. "Somos un equipo tener el balón para ser agresivos con él. Y también correr con él. Tenemos que estar preparados para cuando lo perdamos contra todos los equipos". Sobre los puntos débiles del Madrid, que no pierde en Liga desde hace casi un año, repite que hay que dar con su talón de Aquiles. "En mi opinión, hay que preparar los partidos en función de lo que te ofrezca el rival. Sobre todo, cómo hacerle daño. Mirar cómo está ubicado en el campo para poder contrarrestar. El Madrid no es una excepción, es como todos los demás".

Más músculo, menos poetas

Se le cuestionó si piensa reforzar la medular para protegerse. Ahí aparece el nombre del timonero de Ingenio Fabio González. "Fabio no ha estado en estos dos partidos por lesión. Es nuestro jugador más ‘seis’ de todos. Hemos tenido que equilibrarlo con Kirian, Javi Muñoz o Loiodice, reconociendo que no acaban de ser mediocentros defensivos. Los primeros perjudicados en esa situación son ellos. Porque me gustaría que Kirian llegara un poco más al área, al igual que Javi Muñoz. Trataremos de elegir lo mejor posible para que todos los jugadores estén en las mejores condiciones de rendimiento. Hemos tenido esos problemas de presión y fue muy fácil llegar a nuestra portería".

Ha completado mucho trabajo psicológico con el plantel, quiere a 25 Supermanes. "Hablo mucho con la plantilla y de muchas cosas, no solo de fútbol. Debemos pensar que estamos en la misma Liga del Real Madrid. Tenemos todas las posibilidades del mundo de ganar. Tenemos que pensar en nuestras cosas, cómo evolucionar defensiva y ofensivamente para poder ganar. Hablo más con la gente que juega menos".

El Madrid es un gigante, pero no son extraterrestres. "Me gusta que los jugadores en la vida se sientan capaces de todo. Entiendo que podemos competir contra cualquier equipo del mundo. Tenemos que dar un buen nivel y conseguir que el partido pase por lo que queremos nosotros. Nosotros no tenemos miedo a nadie, respetamos a todo el mundo. Con todo el respeto que merecen, no nos podemos ver pequeños ante nadie".

Sobre los despistes del Madrid ante Mallorca y Valladolid, Carrión reconoció a un buen equipo. "No he visto demasiados desajustes defensivos en los dos primeros partidos. Debemos estar al ciento por ciento, que no nos desesperemos".