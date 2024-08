Así está el mercado de la UD: Valles, Kaba, Cédric, Charles y Carrión se enciende y pide retener a Mika

Últimas horas de mercado en la UD y múltiples frentes abiertos. Sacar a Álvaro Valles y a Sory Kaban conforma la principal prioridad de la dirección deportiva de cara al clausura de esta ventana del mercado veraniego, prevista para el viernes a las 00.00 horas. Aún queda por inscribir a Pejiño y a Januzaj -que están lesionados- y el técnico Luis Carrión hizo esta mañana una defensa acérrima de las condiciones de Mika Mármol.

Luis Carrión, esta mañana, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / EFE / QUIQUE CURBELO

"Si me preguntan, no quiero que salga Mika Mármol y no debe salir. Espero que haga una buena temporada para que tenga mejor valor al final del año", realzó el estratega barcelonés sobre el zaguero, que figura en la órbita del Como de Cesc Fábregas. La cláusula del exjugador del Barça y del Andorra es de diez millones y la UD cuenta con el 50% de los derechos federativos. Cabe reseñar que los amarillos ya perdieron a Sergi Cardona que se fue gratis al Villarreal y vendieron a Saúl Coco al Torino por 7,5 millones.

Carrión admite que están atentos a un refuerzo de última hora y ofreció más claves sobre la situación del pivote Charles Pickel. "Veremos un poco con la dirección deportiva cómo van a evolucionar estos dos días que quedan. Tenemos una plantilla que podemos pelear todo contra cualquier rival (...) He hablado de varios jugadores, no sólo de él [Charles]. Cerrado no hay nada. Estamos mirando, después del partido de Leganés tratamos de mejorar la plantilla, en eso está trabajando Helguera y su equipo; tengo plena confianza con la labor completada".

El laberinto de Valles

Sobre Valles, se agota el tiempo. En el Betis, están a la espera de la venta de Rui al Benfica, un escenario que facilita la llegada del arquero de La Rinconada. La entidad de Heliópolis lo tasa en seis millones, para luego lanzarse a por Valles -que tiene un acuerdo cerrado con la entidad que preside Haro-. El contrato del guardameta con la UD concluye el 30 de junio de 2025.

Por último, Kaba, con tres años más de contrato, sigue sin encontrar acomodo. La primera intención de una salida de Las Palmas bajo la normenclatura de venta se ha enfriado. Ahora se busca una cesión.

Las fichas de la UD Las Palmas:

Porteros (3): Cillessen (1), Dinko Horkas (13) y Álvaro Valles (25)

Defensas (7): Marvin Park (2), Mika Mármol (3), Álex Suárez (4), McKenna (15), Sinkgraven (22), Viti (18) y Álex Muñoz (23)

Centrocampistas (7): Javi Muñoz (5), Fabio González (6), Campaña (8), Moleiro (10), Benito Ramírez (11), Manu Fuster (14) e Iván Gil (21)

Delanteros (5): Sory Kaba (7), Mar Cardona (9), Oli McBurnie (16), Mata (17) y Sandro Ramírez (19)

(*) Jugadores sin inscribir: Pejiño, Januzaj y Cédric.

Licencia de jugadores del filial (3): Bassinga (26), Juanma Herzog (28) y Valentín Pezzolesi (27)