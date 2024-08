El señorío de Ancelotti: "Las Palmas es un equipo que quiere jugar y será muy competido"

El veterano técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, ganador de 29 títulos en su dilatada carrera, dedicó una palabras a la UD Las Palmas en su análisis previo al partido de mañana en el Gran Canaria (mañana, 20.30 horas, Movistar LaLiga). Será la segunda ocasión que el estratega italiano pise el recinto de Siete Palmas, tras la victoria, ajustada, del pasado enero (1-2). "Creo que va a ser un partido competido. En la Liga española hay equipos muy competitivos y con una gran intensidad a pesar del calor. Mañana va a ser lo mismo, espero un partido intenso y abierto. La UD Las Palmas es un equipo que quiere jugar y va a ser así", valoró el estratega.

En relación al encaje de Mbappé en su partitura, reclamo "tiempo". "Cada año el reto cambia porque cambia un poco el equipo y su estructura. Es normal y el año pasado también necesitamos tiempo. Sacamos muchos partidos en los últimos minutos y este año también costará. Es algo normal que pasa todos los años". Reclama equilibrio, ya que cuenta con un frente ofensivo de lujo, pero menos sacrificado.

"Debemos tener un equipo compacto. Para eso es muy importante el trabajo de los delanteros y defensas. Si el delantero sale y la defensa no sube, no es compacto, y si el delantero no baja a defender pasa lo mismo", determinó.

Confía en que el central Militao eleve su nivel con el paso de las jornadas, tras superar una grave lesión. "Creo que ha vuelto a su mejor versión, quizás le falta algo pero está mostrando continuidad en el juego y seguridad. Forma una buena pareja con Rüdiger y además tiene buen desplazamiento en largo que lo aprovechamos al tener jugadores rápidos".

Eludió la polémica sobre la inscripción de Dani Olmo para jugar y anotar ayer ante el Rayo. "Es una pregunta que tienes que hacer a LaLiga, nosotros respetamos a todos los jugadores y a todos los equipos".