UD-Madrid: Messi, Cristiano y ahora llega Mbappé, el Gran Canaria como pasarela de titanes

Un Madrid con todo y en el bautizo de Mbappé en el Gran Canaria (este jueves, 20.30 horas). El club blanco, actual campeón de Liga y de Champions, ofreció este mediodía la relación de citados en la que figura el '9', con un valor de mercado de 180 millones y que aún no se ha estrenado en Primera. Además, también figuran Vinícius, Rodrygo, Güller o el brasileño Endrick.

Kylian Mbappé. / EFE / EFE

Aquí está la relación con Courtois, Lunin y Fran como porteros. Como defensas: Carvajal, Militao, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy y Jacobo. Los centrocampistas son Valverde, Modric, Ceballos, Güller y Tchouameni, autor del tanto de la última victoria blanca en Siete Palmas el pasado enero. Como delanteros: Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick y Brahim.

Mbappé se suma mañana a una lista de gigantes del balon que han desfilado por el Gran Canaria como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Luis Suárez, Neymar, Griezmann o el propio Modric, que afronta su cuarto partido en la Isla. Se estrena el meta belga Courtois y se caen por lesión en el cuadro merengue por lesión Bellingham, Camavinga y Alaba.

Ancelotti no desespera

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, defendió el nivel de su equipo, reivindicando que, como la pasada temporada, es "normal" que cueste tiempo "poner" su "mejor versión" y a su delantero Kylian Mbappé, al que no ve "preocupado" por no haber "marcado gol en dos semanas". "Está progresando muy bien. Cada día está mejor, ilusionado, motivado, con ganas de entrenar bien, muy humilde… Se está adaptando muy bien. El último gol que marcó Mbappé fue el 14 de agosto. No ha marcado en dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos. Ni nosotros ni él. Obviamente que tiene ganas de marcar en el próximo partido, como Vinícius, pero tampoco le veo preocupado", dijo en rueda de prensa.

"Mbappé, Vinícius, Rodrygo… Tenemos muchos recursos en ataque. Han pasado solo tres partidos y hemos marcado seis goles sin estar en nuestra mejor versión. No va a haber problema de goles y nunca ha pasado. A veces con delanteros muy fuertes como Cristiano y como ahora. A veces sin delanteros como el año pasado, porque todos trabajaron muy bien", añadió sobre la eficiencia goleadora blanca.