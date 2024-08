Amarillo y blanco sin escudo

Ejercicio de diplomacia en Siete Palmas. El gesto del fanático del corazón dividido. Grancanario y madridista. Dos biblias. Pío pío y merengue. Esta noche, en el Gran Canaria, conviven dos religiones y Helios Rivero aporta una solución. Animará desde la Sur, con el polo de su peña, en el sector visitante, y sin nada que haga referencia a la entidad más laureada del mundo. Otros, critican a los canarios que van de blanco.

Una noche para dejar el escudo del Real Madrid en casa. Pasión y respeto. En el fútbol, hay casos de convivencia entre la locura y la diplomacia. Helios Rivero Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 1982), profesor de Primaria en Santa Brígida, es abonado de la UD Las Palmas y presidente de la Peña Madridista Los Vegueros de San Mateo. Sufre por el amarillo y colecciona gloria por el Viejo Continente con los Globetrotters de Florentino Pérez. No entiende de kilómetros: de Milán a Londres. Ochenta representantes del grupo de animación del club blanco acuden al recinto de Gran Canaria –están ubicados en el sector de Sur con Naciente–. Para Helios, que ha presenciado en directo las últimas cinco finales del gigante blanco en San Siro, Estadio Nacional de Cardiff, Olímpico de Kiev, Saint Denis y Wembley, cabe hacer una distinción si el enemigo es Las Palmas.

«Por mi parte, y en representación de varios peñistas grancanarios, estaré en el fondo de los seguidores del Madrid pero no llevaremos la indumentaria merengue. Ni banderas, camisetas, bufandas o algo alegórico al equipo, solo el polo de Los Vegueros. Es mi forma de respetar a los dos escudos de mi corazón: UD y Madrid. Defiendo una convivencia pacífica. Hay un sentimiento blanco en la Isla arraigado desde hace 23 años que llevamos con la peña. Somos canarios y presumimos de ello. Disfruté como nadie con el ascenso amarillo [mayo de 2023] y con la conquista de las orejonas».

Dos líneas argumentales

El testimonio de Helios choca de bruces con la alusión del regatista olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012 Onán Barreiros. Para el oro en el Mundial 420 (2003), el sentimiento no se negocia. Ser de la UD se lleva tatuado en la piel, no cabe un segundo equipo. «Es triste ver aficionados con una camiseta que no sea la amarilla en un partido de esta grandeza como es la visita del Madrid. Somos de la UD Las Palmas y ya vimos el día del FC Barcelona que muchos aficionados estaban equipados con los colores azulgranas», valoró el pasado enero, con motivo de la visita del bloque de Ancelotti, que solo se impuso (1-2).

Hay dos líneas argumentales, la de Helios y la de Onán. ¿Se puede convivir con dos escudos? ¿O es triste ser canario y estar plegado a un equipo de la Península? ¿Pasaría en San Mamés? La tradición blanca en la Isla se remonta a décadas. Sin embargo, para Julián Galván, abonado de Curva, no se puede hacer negocio con la venta del carné. «Me parece triste que pagues tu abono y luego lleguen este tipo de partidos y no vayas. Que revendas tu entrada para obtener un beneficio económico y te pierdas este espectáculo... Llevamos muchos años esperando este tipo de partidos, ante los mejores equipos del mundo, y no puedes faltar». Lo de esta tarde, es un viaje hacia la locura.

La visita del Madrid más galáctico de la historia tendrá un impacto mundial. La señal de TV internacional de LaLiga se verá en más de 100 países y la audiencia será millonaria. Solo en España, puede alcanzar el millón y medio –no es abierto–. El Real Madrid-Borussia Dortmund de Wembley, del pasado 1 de junio, fue en abierto y contó con 6,1 millones de telespectadores. En la plataforma de pago de Movistar, se quedó en 670.000. El 27 de enero, con el UD-Real Madrid, se registró una afluencia de 32.037 espectadores en Siete Palmas. Es la mejor entrada en las 35 temporadas de Las Palmas en Primera. Para la visita de Mbappé, apenas quedan 619 localidades. Una Isla, que será mundialista en 2030, volcada con el mayor espectáculo del mundo. Los Globetrotters de Florentino contra los legionarios del carry on. El Roque Nublo contra un ejército valorado en 1,34 mil millones.

