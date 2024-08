Una Isla contra Mbappé

El día grande llegó muy pronto, aún en agosto, en pleno verano, con mucha gente fuera de la Isla y otra que llega apresuradamente para estar presente en el acontecimiento que por mucho que se repita, demasiado poco en las últimas décadas, siempre apunta a ser histórico: la visita del Real Madrid Club de Fútbol, el rey de Europa, el vigente campeón de Europa. Viene el cuadro blanco, además, reforzado por el que para muchos es el mejor jugador del mundo Kylian Mbappé, que buscará su primer gol es España en el Estadio de Gran Canaria (20.30 horas, Movistar). Es, en definitiva, todo un aliciente.

Si sólo fuera Mbappé la UD podría al menos tratar de acotar con una mayor eficiencia las virtudes del astro francés, pero este Real Madrid, como casi siempre, es una constelación de estrellas. Junto al galo formarán en el ataque Vinicius, quien ya marcara el pasado mes de enero en Siete Palmas, y presumiblemente Brahim, quien hizo diana el domingo ante el Valladolid y que daría descanso a Rodrygo, otro titular con la selección brasileña.

No estará, en cambio, Jude Bellingham, quien ya se perdiera el choque del curso pasado en el Gran Canaria por sanción. Esta vez está lesionado y los espectadores se quedarán sin ver por segunda ocasión sus zancadas interminables. Las incidencias físicas también privarán de estar presente a Camavinga, pero el resto está, que no es poco.

Kylian Mbappe y Luis Pérez, durante el Real Madrid-Valladolid. / EFE

Ancelotti prevé rotar únicamente a Rodrygo y a Carvajal, que darían paso a Brahim y Lucas Vázquez. Además, haría otros dos cambios con respecto al choque frente al Valladolid (3-0), Mendy, que vuelve tras sanción, por Fran García, y Modric, que sentaría a Arda Guler. Cualquier once será temible, más todavía después de que el Madrid hay transitado por la dos primeras jornadas sin el brillo de sus estrellas, que ven en el Gran Canaria el lugar ideal para brillar y cerrar los debates.

En busca del equilibrio

Está por ver el antídoto que pondrá la UD, que si bien dejó buenas sensaciones ofensivas en los partidos ante el Sevilla y el Leganés, detrás se mostró demasiado débil, y eso frente a un equipo que huele la sangre es mal señal. Todo lo que sea sumar en un partido en el que nadie cuenta con hacerlo será bienvenido. En cualquier caso, el verdadero compromiso de los amarillos es tres días después, en Mendizorroza, frente a un rival directo como el Alavés.

Por eso Luis Carrión tendrá que considerar con más detenimiento si cabe lo que más conviene al equipo. Su pensamiento, de entrada, es distinto al de García Pimienta, que consideraba que el equipo no estaba preparado para jugar tres partidos en una semana. Así lo expresó ayer en la previa, por lo que se presume que no hará un rotación integral, menos todavía cuando la plantilla no va sobrada.

Las únicas bajas con la que cuenta el técnico son las de Pejiño y Januzaj, lesionados. Además, tampoco estará disponible Cédric, al que el club quiere ceder y que no está inscrito en LaLiga. En cambio, recupera a Fabio, del que dijo que no está para jugar 90 minutos, pero quien sí podría ayudar a mantener un equilibrio mayor que en los encuentros anteriores en lo que llega el mediocentro pretendido ahora: Dendoncker.

Más allá de los nombres, lo que hará fuerte a la UD es el espíritu, las ganas, la solidaridad colectiva de defender a las bestias del Madrid. Si lo hace, aunque pierda habrá mejorado con respecto a los duelos anteriores.