Fabio Silva llega cedido a la UD Las Palmas y Sory Kaba se marcha a préstamo al Elche, al igual que Bassinga al Mirandés

Cambio de cromos en la delantera insular. Fabio Silva llega a Las Palmas en calidad de cedido desde el Wolverhampton y Sory Kaba se marcha a préstamo al Elche, al igual que Abou Bassinga, que también emprende la misma operación rumbo al Mirandés.

Ahora, el escenario con el que se encuentra la UD es que todavía le sobra una ficha profesional, por lo que en el club amarillo planean rescindir a Daley Sinkgraven para encontrarle el hueco al delantero portugués dentro de la nómina de 25 profesionales.

Sory Kaba finalmente aceptó salir de la Unión Deportiva porque encontró un lugar de agrado. Después de que el Deportivo de la Coruña se interesara por él y se negara a marcharse, al igual que las dos propuestas que se le presentaron desde Turquía, al delantero le llegó la posibilidad de regresar al club en el que se formó futbolísticamente. El Elche es el club en el que jugará en calidad de cedido esta temporada, donde podrá estar arropado también por su entorno familiar.

La intención de Kaba era la de apurar hasta el último momento por una oferta de la Championship inglesa. Una posibilidad que no llegó a ocurrir en ningún momento y que llegado el último día del mercado teniendo la opción de volver a jugar en el Martínez Valero, aceptó la salida de Las Palmas.

El que no se mueve de momento y tendrá que esperar hasta las 22.59 horas por si ocurriese un milagro con su situación es Álvaro Valles. El Betis no ha conseguido colocar a Rui Silva y por tanto no le hace falta tapar el hueco con el guardameta de la Unión Deportiva, que continuará viendo los partidos desde la grada como ya ha reiterado el presidente Ramírez en numerosas ocasiones.

Álvaro Valles, en el partido de la UD contra el Real Madrid / Andrés Cruz

Dendoncker de vuelta a Bélgica

Mientras, Leander Dendocker, que estaba a punto de estampar su firma con la UD, finalmente se echó atrás porque apareció un nuevo club en el escenario, el Anderlecht, que también guarda especial hueco en su corazón.

El mediocentro se formó en el equipo belga antes de dar el salto a la Premier League, donde adquirió el cartel que le permite cobrar 5 millones de euros brutos en el Aston Villa. Con este caché ya tenía cubierto sus pretensiones económicas para esta temporada, dado que el club de Birmingham asume su salario y le buscaba una nueva salida después de haber estado a préstamo la última tempoada en el Napoli.

Las Palmas era el destino elegido ante el deseo de contar con un mediocentro de corte defensivo. El jugador estaba de acuerdo en llegar a la Isla, pero a última hora el Anderlecht tocó en su puerta con una nueva propuesta más apetecible económicamente y se adelantó al equipo amarillo.

Exceso de fichas

Con la salida de Kaba, unida a la de Enrique Clemente rumbo al Real Zaragoza, ya se han habilitado los dos huecos que hacían falta para poder inscribir a Pejiño y Adnan Januzaj, ambos lesionados y a la espera de darse de alta para estrenarse en la competición.

Sin embargo, todavía falta por aclarar la situación de Iván Cédric, que tampoco está inscrito y al que se le busca una cesión de última hora o quedar a expensas de la remota salida de Álvaro Valles con la que encontraría hueco para tener ficha profesional.

Sinkgraven con pie y medio fuera

Ahora, el panorama que tiene Daley Sinkgraven, al que le queda un año de contrato, es de que tiene más de pie y medio fuera del club, que valora la opción de rescindirle el contrato pagándole la cantidad total de su ficha y así liberar el espacio necesario para inscribir a Fabio Silva.

El lateral neerlandés ya no fue convocado contra el Real Madrid a pesar de estar en perfectas condiciones físicas una vez se recuperó de las molestias que le impidieron estar disponible en la primera jornada liguera ante el Sevilla.

Abou, a Segunda

Por último, la Unión Deportiva también manda al Mirandés de LaLiga Hypermotion al mediocentro Abou Bassinga, que había convencido durante la pretemporada e incluso llegó a debutar en Primera División en el primer partido liguero frente al Sevilla.