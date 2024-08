Un memorable empate con Mbappé

Sandro Ramírez salió del campo con la sensación de haber dejado escapar dos puntos. El empate con el Real Madrid de Mbappé resultó una victoria para la UD. Un triunfo de David contra Goliat, aunque solo se sume un punto en LaLiga. La afición que casi abarrotaba el graderío sale feliz y esperanzada después de contemplar un partidazo de los amarillos frente a un equipo blanco descafeinado y desordenado. El astro francés, superior en su juego, una maravilla visual y deslumbrante, tiene un punto de gafe para sus conjuntos. Algo deteriora el vestuario blanco y Ancelotti promete ponerle solución. La eterna estrategia madridista de marcar un gol más que el contrario fracasó en Siete Palmas tras la soberbia primera parte de la UD. Todos sobre el verde se mostraron a gran nivel. El nuevo míster alineó un once reconocible, sólido en defensa, correoso y eficaz en el medio y con peligro en ataque. Sin experimentos, con estructura y cambios precisos. Campaña ha puesto orden con veteranía para que corran jóvenes y no tan jóvenes. Todo salía bien a casi todos, pese a las sólidas estrellas blancas. Con este juego, está cerca la primera victoria con Luis Carrión, que se ha ganado crédito para buena parte de la temporada. La UD no empataba con el Madrid desde mayo de 2017. La noche de ayer permanecerá en la retina de los aficionados a lo largo de los años.

Para cerrar hoy, tras este memorable uno a uno con el equipo de las 15 Champions, nada mejor que un repaso al palco presidencial. Antonio Morales ha sido testigo, en primera línea, de la popularidad del presidente madridista como firmante de camisetas y de una noche de gloria futbolística. El presidente del Cabildo se acomodaba entre Miguel Ángel Ramírez y Florentino Pérez en el encuentro con el equipo de fútbol más importante del mundo, en el 75 aniversario de Las Palmas y en la antesala de la Fiesta del Pino. El protocolo en el Estadio Gran Canaria hace extraños compañeros de asiento. La tensión entre instituciones, entre arrendador y arrendatario, desaparece con estas emociones futbolísticas.