«Es un punto meritorio, pero podíamos haber ganado»

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció tras el empate que su equipo no está siendo «sólido y contundente», por lo que debe buscar «una solución rápida» ya que el calendario «aprieta». El técnico italiano dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro que hicieron «un mal primer tiempo», en el que tuvieron que «aguantar y sufrir un poco», porque el equipo no ha encontrado el «equilibrio» que necesita. «No estamos rápidos en la circulación, nos costó recuperar el balón, todo lo que nos pasó también contra el Mallorca», analizó el italiano. Ancelotti no escondió que ahora mismo no muestran la «solidez» de la temporada anterior, y es su responsabilidad «buscar la mejoría», que está seguro de que va a encontrar para «darle más claridad a los jugadores». Para ello, deberá centrarse «en lo que queremos hacer y a dónde queremos ir», porque según ha reconocido, les está costando «más de lo que se podía pensar». Carletto asume que es un «problema futbolístico», porque el juego que practican «es lento, no hay mucha movilidad, cuando el balón llega a los delanteros el rival está cerrado, y sin balón cuesta ser compactos, en bloque medio dejamos espacios entre líneas, hay mucha distancia... el problema es bastante claro». El técnico del Real Madrid deberá buscar la reacción con los futbolistas que tiene a sus órdenes en estos momentos y hasta el final de curso, porque aseguró ayer que la plantilla «está cerrada», descartando así cualquier movimiento de última hora en el plazo de altas y bajas que finalizará en la medianoche de hoy.