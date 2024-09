Carrión hace autocrítica: "Nos meten demasiados goles con poco"

Luis Carrión, tras encajar la segunda derrota de la temporada en Mendizorroza (2-0), reclama más contundencia y concentración a sus pupilos. Son siete tantos recibidos en cuatro partidos. "Debemos estar más atentos en situaciones defensivas; nos meten demasiados goles con poco. Tenemos que ser más fuertes y más atrevidos". Aclaró que las suplencias de Marvin Park, Moleiro y Sandro obedecieron a una cuestión física.

"Son los que más han sufrido físicamente y no han comenzado de inicio por molestias o bien por no recuperar bien. Pero no creo que haya sido el motivo [de la derrota]. En la primera parte teníamos mucho balón, pero no éramos verticales (...) Mucha posesión para poco. En el primer tiempo, dos pérdidas y dos goles encajados, aunque uno fue anulado. Eran dos centros sencillos, dos situaciones controlables. Nos hemos desestructurado con balón. Queríamos tenerlo y no era el camino. Ellos gozaron de más peligro".

Insiste Carrión que el rendimiento de sus pupilos en el primer tiempo no estuvo a la altura. "No me ha gustado la primera parte y en la segunda nos han ganado casi todas las segunda jugadas. El 2-0 llega en una segunda jugada, es algo que tenemos que mejorar".

Diferencia este segundo bofetón liguero ante los babazorros del recibido en el Municipal de Butarque, donde estuvo cerca de lograr el empate sobre la bocina -con un tiro de Sandro que desbarató Soriano-. "El de Leganés es diferente que el de hoy. En la segunda parte hemos estado peor a nivel ofensivo”.

Admite que falta agresividad en la retaguardia, el gran talón de Aquiles de la UD. "Sí, demasiado [blandos]. Hay que ser más duros...hemos arriesgado con Kirian y Campaña. Es algo que no podemos desaprovechar, pero luego no hemos sido capaces de ser más verticales". Agradece el parón de dos semanas para gozar de más margen para todos los preparativos de cara a la visita del Athletic, el próximo 15 de junio.

"Tendremos más gente, más perfiles y me encantaría jugar ya. Tenemos que ser fuertes, trabajar y hacer buenos a nuestros jugadores, pero con todos los equipos. No solo con los que dejan espacios. Tenemos que ser agresivos con los rivales que te generen segunda jugada; hay que ir a la guerra".

En defensa de Viti y Fuster

Carrión desecha que los fichajes que vienen de Segunda precisen de un período de aclimatación en relación a los casos de Viti o Fuster. "No lo creo, había algún jugador en el once en el Alavés que también venía de Segunda. Hemos evolucionado en el partido, pero sin atacar". Se le cuestionó si piensa mantener la política de rotaciones o tras el parón se decantará por un once fijo. "El otro día ante el Madrid se hizo un esfuerzo grande (...) Quiero un equipo que rinda bien y que funcione. Si completan un buen partido, seguro que sigue el mismo once".

Para el preparador catalán, la clave reside en alternar un fútbol de posesión con una partitura más agresiva. Una UD de toque y de pegada. "Eso es algo que tendremos que mejorar. Queríamos tener el balón para desgastar al rival y no a nosotros mismos. Pero no creo que ese fuera el camino a pesar de que fue una primera parte igualada. Son dos modelos diferentes, ellos con más peligro. También tuvimos una muy clara de Jaime Mata".