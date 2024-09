La caseta de la UD reconoce sus pecados: "No te puedes hundir con un 1-0 a los cinco minutos"

Blanditos en las dos áreas. El vestuario de la UD Las Palmas reconoció sin medias tintas la falta de contundencia ante Sivera y una cadena de errores que resultaron fatales. Manu Fuster, que fue titular, puso el acento en que no pueden bajar los brazos a los cinco minutos tras el primer bofetón en Mendizorroza.

"Fueron dos fases muy diferentes del partido en los dos tiempos. Con balón y sin él. En la primera, logramos una salida limpia del balón y luego nos costó más, porque se metieron con más efectivos en bloque bajo para defender el tanteador (...) Pero es que no nos puede hacer tanto daño encajar un gol an los cinco minutos. No podemos tener despistes, ya con el 2-0 todo fue muy complicado, demasiado".

El exjugador del Albacete Balompié admite que "el 2-0 ha sido justo". "Hay que seguir mejorando", determina. A nivel individual, reconoce, tal como afirmó tras el pulso amistoso ante el Liverpool en Anfield, que aún está lejos de su mejor versión. "Puedo dar más, para mí no es un buen día [este domingo con derrota en Vitoria]. En casa estamos bien, hemos dado dos imágenes muy buenas ante Sevilla y Madrid. Pero con nuestra gente, lo vamos a conseguir y pronto llegarán las victorias", valoró el mediapunta e interior izquierda.

Suárez y el control

El central del barrio de Tamaraceite Álex Suárez lamentaba la pérdida del control del partido en diferentes fases. "No hemos recuperado el control y cuando lo teníamos llega el 2-0. Gozamos de ocasiones pero faltó ser eficaces. Esto al final se trata de goles. Toca seguir trabajando y pronto llegarán los resultados". Relata que el tanto de Toni Martínez fue un jarro de agua fría.

"En el 1-0 hemos logrado sobreponernos, el que más daño nos hace es el segundo. Pero toca resetear y limpiar la cabeza con el parón de dos semanas. Potenciar las cosas bien que se están haciendo, que son muchas, con el trabajo todo llega en esta profesión".

El tiro cruzado de Mata

Jaime Mata, delantero de la UD y que gozó de una ocasión clarísima en el primer acto, dio otro de los titulares de la tarde. "Nos mata la eficacia". Reduce la derrota a un detalle. "Es meterla o no meterla". "Hemos sido dominadores, pero ellos también. Al final, han sabido aprovecharlo. La diferencia radica en que hemos contado con un mucho dominio, pero sin precisión".

Quiere medirse ya al Athletic Club de Bilbao en el Gran Canaria. "Ahora mismo, solo pienso que el parón pase cuanto antes. Queremos competir y lograr la primera victoria, estamos deseando que llegue. Tratarmos de aportar trabajo y compromiso, nos está costando...Pero el equipo está trabajando muy duro y lo vamos a conseguir".