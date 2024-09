La UD Las Palmas vuelve al pasado (2-0)

Si bien la UD había mostrado su mejor cara del curso ante el Real Madrid, al que logró sacar un empate con un ejercicio de solidaridad y de esfuerzo, y también de fútbol encomiables, tan sólo tres días después reveló su peor versión en Mendizorroza, donde cayó (2-0) sin contemplaciones, sin excusas, superado por un equipo que a su manera fue mejor. Los cimientos que pareció haber construido el cuadro amarillo ante el campeón de Europa se tambalearon después de 90 minutos en los que el conjunto babazorro marcó dos goles que habrían sido cuatro de no ser por un fuera de juego milimétrico y por el fallo de un penalti en el descuento. Las Palmas se mostró muy débil en defensa, parsimoniosa en el centro del campo y fallona en la delantera, y así es imposible.

De alguna manera el equipo regresó al pasado más inmediato y oscuro del curso anterior. Acabó el duelo con una posesión del 71% y si bien pudo haber marcado en alguna ocasión clara, sobre todo la de Mata en la primera parte cuando la UD ya perdía por el tanto de Carlos Vicente tras fallo garrafal de McKenna, y de Moleiro en la segunda, poco antes de la sentencia de Toni Martínez, autor de un golazo por la escuadra, no generó lo suficiente para todo el tiempo que tuvo la pelota. El parón vendrá bien para sumar a los nuevos (Fabio Silva y Essugo) y que Carrión encuentre una forma más clara de llegar al éxito. Sigue en ello.

El técnico catalán imaginó un partido en su cabeza en el que los cambios en la segunda parte podían desequilibrar una supuesta balanza equilibrada a favor de la UD, porque dejó en el banquillo a los dos goleadores del equipo hasta ahora, Moleiro y Sandro, y también a Marvin, que después del inicio fatal frente al Sevilla completó un partidazo ante el Real Madrid. Ese día, hace tan sólo tres, los extremos tuvieron un gran desgaste físico y quizá por ello Carrión les dio descanso para que fuera revulsivos en el desenlace del choque. Argumento válido también, pero quizá era el momento, dada la gran imagen del equipo ante el campeón de Europa, de repetir once por primera vez.

Alavés-UD Las Palmas, en imágenes (2-0) / LOF

Lo que no varió el barcelonés es el dibujo del centro del campo con Campaña como pivote y Kirian y Javi Muñoz como interiores con despliegue; en realidad, ese había sido el gran descubrimiento del jueves, una disposición para encontrar el equilibrio que no había existido en las dos primeras jornadas. Viti, Mata y Manu Fuster fueron los beneficiados de las rotaciones, mucho mayores en el rival, que incluyó hasta siete novedades en el equipo inicial. Por ahí, en lo físico, podía pasar una de las claves de un encuentro que se presumía de entrada con mucho ritmo, el que aportan dos equipos con tendencia a la verticalidad.

En construcción

La nueva UD de Carrión, aún en construcción, pretende ser así, aunque por medio del balón, o por lo menos lo quiere más que el Alavés, que no la olió en los primeros cuatro minutos. Literal. Pero esa es una circunstancia que no preocupa nada a Luis García Plaza, que corroboró su teoría al poco tiempo cuando una pérdida amarilla en el centro del campo la aprovechó Blanco para servir a Stoichkov, que cabalgó como un avión por la izquierda y brindó un centro raso al área que McKenna no supo defender: el escocés dudó entre tirarse al suelo o no y eligió quedarse de pie, por lo que el balón le pasó por delante y llegó a Carlos Vicente, que se había adelantado a Mika Mármol para golpear con el interior de la zurda y batir a Cillessen (8').

Alavés-UD Las Palmas, en imágenes (2-0) / LOF

De alguna manera, el gol recordó a la peor época de García Pimienta, la de un equipo que tocaba pero sin la profundidad y velocidad necesarios y en cualquier pérdida recibía un tanto a la contra. La diferencia es que ahora Las Palmas no era tan lenta ni horizontal, como demostró Javi Muñoz al cuarto de hora con un pase en profundidad que dejó solo a Mata, si bien el delantero, con todo a favor para poner el empate rápido resolvió mal la jugada con un chut con la pelota botando al pecho de Sivera.

Pero prácticamente fue la única ocasión que creó el cuadro amarillo, además de un tiro lejano de Kirian, con parada del guardameta, tras una gran combinación desde atrás que acabó en un centro de Mika Mármol y el disparo del tinerfeño después de que Mata y McBurnie ganaran sus respectivos duelos en el área. Para lo que Las Palmas tenía el balón, fue demasiado poco, por mucho que intentara acabar los ataques con centros en busca de los delanteros.

Mata y Moleiro gozan de las ocasiones más claras de los amarillos, sin pegada y que acaban con un 79% de posesión

Por contra, el Alavés, sin tanta posesión, creó zozobra cada vez que se acercó a la portería de Cillessen, la mayoría de las veces en transiciones rápidas y centros al área que castigaron a los zagueros amarillos, demasiado débiles, demasiado blandos. Remataron todo. Carlos Vicente y Sedlar alcanzaron a cabecear sendos centros laterales ante la pasividad de los defensas y Conechny incluso llegó a marcar, pero un tobillo suyo en fuera de juego por milímetros evitó que Viti, que lo había dejado rematar sin incordiarle, quedara señalado. Habría sido una puñalada casi definitiva, pero la resolución del VAR permitió a la UD seguir con vida y fiar a la entrada de Marvin, Sandro y Moleiro una posible remontada.

Un Fuster ausente

El primero en ingresar fue el tinerfeño, por Manu Fuster, que parece no haber aterrizado aún en la Isla. Ha ofrecido muy poco en cuatro jornadas. Con su sola presencia el canterano creó más atención en la zaga del Alavés a las primeras de cambio. Kirian y Javi Muñoz lograron disparar con claridad en los dos primeros minutos de la reanudación, sin puntería. El Glorioso respondió con un chut de Stoichkov tras revolverse en la frontal del área que salió rozando el poste derecho de Cillessen, a lo que siguió una demostración más de que a Viti, al menos por ahora, la Primera le queda muy grande, como a Fuster, y seguramente a Iván Gil, que ni siquiera a debutado. Una pérdida fatal del ex del Oviedo propició una falta peligrosa. El cuadro de García Plaza todavía remataba todo.

Alavés-UD Las Palmas, en imágenes (2-0) / LOF

Entonces llegó el momento de Marvin y Sandro, por Mata y Fuster. Por fin estaban todos los del otro día en el campo. Debían responder. Lo que pasó de entrada, sin embargo, fue un colapso. Si Conechny y Blanco no marcaron el segundo para el cuadro babazorro fue porque estuvieron poco acertados en sus remates claros, el primero después de una acción de dos para uno contra Marvin y el segundo tras una dejadez de Campaña, que aporta calidad, pero sólo hasta que le aguanta el físico, que es muy poco.

La sensación era que el Alavés en cualquier momento liquidaría el choque. Remataba todo y en cuanto aceleraba un poco se comía a la UD, ahora con Loiodice en el campo por Campaña. Las Palmas, que no estaba en su día más fino y era débil detrás, tuvo que tirar de orgullo para al menos tratar de buscar el empate. Moleiro, el que más ímpetu puso, lo tuvo muy cerca tras salir favorecido de un rechace que si existió fue porque encaró, lo que nadie había hecho hasta entonces, pero su tiro con el interior en busca del poste más alejado lo detuvo Sivera con una gran estirada.

Aparición de Moleiro

En tres minutos, entre el 71 y el 74, el cuadro de Carrión disparó hasta tres veces, con Moleiro otra vez como protagonista y Sandro, cuyo lanzamiento de falta acabó en la parte superior de la red. Aprovechó el técnico el buen momento para introducir a Marc por Kirian, más ataque, pero el efecto quedó en nada porque Toni Martínez, que hacía poco había suplido a Kike García, lanzó un misil tierra aire desde fuera del área con la zurda que se coló en la escuadra izquierda de Cillessen. Un golazo imparable. El delantero, ex del Oporto, costó algo más de dos millones.

Con el partido perdido y con un 4-4-2 como dibujo en el césped, la UD, al menos, no se entregó, sino que buscó el gol. Un cabezazo de McBurnie, que sigue sin marcar, y otro de Moleiro asustaron, pero solo eso. Hasta el Deportivo tuvo la ocasión de marcar el tercero en un penalti que cometió Marvin por resbalarse y que falló Luka Romero, que quiso ajustar tanto el tiro que se le fue desviado. Tercer penalti en contra en cuatro jornadas. Queda un mundo por mejorar. Que sea cuanto antes.