De la euforia a la depresión en cuatro días

¿Entiende, en verdad, Luis Carrión que Viti Rozada está preparado para ser titular en esta UD en Primera? El joven lateral cometió errores de nivel que contribuyeron a facilitar el triunfo del Alavés. No solo Viti. No hay nada personal con el exoviedista. Hay para repartir una retahíla de fallos y nombres: McKenna, Mata, Campaña y hasta el capitán amarillo se anotaron torpezas impropias de su nivel. Kirian, solo un ejemplo, intentó sacar un balón de tacón al borde del área que acabó en las botas del contrario. En tres días, el equipo estaba desconocido. Tras la euforia llega la depresión. El 79% de posesión de balón no garantizó ni el triunfo ni el dominio efectivo. Los locales, con un 21%, estuvieron sobrados y por poco acaban tres o cuatro a cero.

Después del éxito amarillo frente al Real Madrid, el arranque en Mendizorroza fue desafortunado y sin arreglo al descanso. Más inquietante ha sido la explicación de Carrión. Moleiro, Marvin y Sandro empezaban en el banquillo por el esfuerzo contra los blancos, vino a decir el míster. Resulta difícil de digerir ese trago. Profesionales de Primera que en el cuarto partido de LaLiga en dos semanas de agosto tengan que descansar. Da la impresión de que están en pretemporada, cuando se juegan la permanencia en cada desplazamiento. Hay que ser claros, por eso escuchar al nuevo entrenador en la derrota no resulta clarificador. Como decía un clásico del gremio periodístico, «sin llegar a ser estoicos, no perdamos la serenidad». Hay tiempo en esta temporada del 75 cumpleaños de la UD para amarrar la salvación. Llega ahora un parón en la competición para ajustar y trabajar lo que se necesita. ¿Lo sabe el cuerpo técnico? El Barça con Dani Olmo lo tiene muy claro. Aquí con tanto refuerzo, con doce o trece nuevos, se presume más complicado.

En fin, para no amargar con tanta derrota. El martes después de la fiesta de la Virgen del Pino, concierto 75 aniversario en el Alfredo Kraus, para elevar el ánimo. La felicidad nunca es completa.

Suscríbete para seguir leyendo