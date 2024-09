Terapia para la UD: reseteo, defender y portería a cero

Establecer veredictos en la cuarta jornada es osado. Restan 265 días, 34 contiendas y 102 puntos para clausurar la edición liguera 24-25. En el 75 aniversario de la fundación la UD y tras acometer trece fichajes -doce a disposición de Luis Carrión tras la salida de Cédric como cedido-, resulta descorazonador asistir a este zarandeo sistemático. Las dos últimas entregas, ante Deportivo Alavés (2-0) y CD Leganés (2-1), pudieron ser más abultadas.

Carlos Vicente festeja el 1-0 ante la figura de Mika. / EFE

Otro dato para la reflexión. De los doce fichajes que dispone Carrión, solo Cillessen, McKenna, que se relajó en exceso en el 1-0, y McBurnie son indiscutibles tras 360 minutos de Liga. Fuster fue retirado al descanso, para dar entrada a Moleiro, y Viti se fue a la ducha (58’). Mata, titular, desperdició un mano a mano ante Sivera. Álex Muñoz no jugó ni un minuto. Ayer, en el 2-0 de Martínez falta agresividad como ya pasó en Butarque con Cruz.

Dos rivales directos en la cruzada por la salvación y que se limitaron a aprovechar las concesiones de los amarillos. Regalos que cuestan puntos. El conjunto babazorro malogró una pena máxima, cometida por Marvin Park, con un tiro desviado de Luka Romero y además se le anuló el tanto de Tomas Conechny por posición ilegal -por unos centímetros-.

José Campaña recibe una patada de Conechny. / LOF

En Butarque, Cillessen detuvo una pena máxima a Raba y Darko Brasanac estrelló un balón en el palo. El cuadro grancanario no gana desde el 10 de febrero cuando batió al Valencia (2-0). Van 205 días de espera. Catorce jornadas del cierre liguero con Pimienta (cinco empates, nueve derrotas) y las cuatro del actual con Carrión en el cargo (dos empates, dos deslices).

Siete goles en contra en 360 minutos en la 24-25 (con un promedio de 1,7 por pulso) y 27 dianas encajadas en las últimas catorce fechas de la 23-24 (arroja un 1,9 de por encuentro). Cambio de técnico, trece contrataciones y la frustración en Leganés como pretexto para justiciar el primer varapalo.

Lo inesperado de este inicio fue bailar al Real Madrid de Mbappé y Vinícius, con un primer acto sublime, y luego mostrarse vulnerable ante Lega y Alavés. El plan para dejar en evidencia a los Globetrotters de Ancelotti no funcionó ayer en Mendizorroza. Rotaciones comprometidas y un Campaña devorado por los perros de presa de Luis García Plaza. El cuadro vitoriano mordió por cada pelota y los amarillos se achantaron para refugiarse en una posesión estéril. Inofensiva. Un control mentiroso y de cara a la galería que evocó a tiempos pretéritos. El 1-0 llega tras una pérdida en la medular y la contra supersónica del Glorioso con tanto de Carlos Vicente -que figuró en la órbita amarilla- ante la permisividad de McKenna.

Episodios para la esperanza

Carrión maravilló ante el Sevilla en el segundo tiempo. Lo hizo con los cambios -apostó por Sandro que luego marcó a los 138 segundos de pisar el verde y por un Fuster revolucionario-. Ante el Leganés, el primer acto fue convincente con tres remates muy claros que fueron bloqueados por Soriano. Y ante el Madrid, la misma terapia, un primera tiempo impresionante. Luego faltó gasolina, ímpetu y sangre fría. Prueba y prueba el extécnico del Real Oviedo, Cartagena o CD Numancia. Ayer, tiró a Mata por la derecha y no funcionó. El ex del Getafe falló una clarísima, mano a mano ante Sivera, y Fuster fue una decepción.

Prescindir de Alberto Moleiro, Marvin Park y Sandro Ramírez en el once inicial por cuestiones físicas resulta difícil de justificar. En la previa al pulso ante el gigante de Ancelloti, Carrión detalló que no creía en las rotaciones. «Siempre jugarán los mejores». Ha retirado al ‘10’ en las tres primeras jornadas en los minutos 87, 66 y 61.

Campaña, desde posición de timonero, estuvo bien vigilado por Blanco y Guridi. Kirian, por su parte, estuvo más errático que de costumbre y Viti padeció un calvario por el lateral diestro. En el tanto anulado de Conechny, le dejó dos metros fatales. No hay rastro de Iván Gil y Álex Muñoz no jugó -terminó el pulso de Butarque con molestias musculares-. Fabio Silva y Darío Essugo podrán debutar ante el Athletic (15 de septiembre). Una fecha para sepultar esta maldición. Los amarillos suman 18 jornadas sin ganar, las mismas que Pimienta, que también cuenta con cuatro de depresión en Nervión. Fusionados en esta acantilado del horror. Pero la culpa no es de Carrión. El barcelonés, con Valles en la grada y la venta de Coco al Torino (7,5 kilos), así como con la fuga de Sergi al Villarreal, trata de taponar la sangría. Hay tiempo para ver la luz y que los trece apóstoles confirmen su potencial.