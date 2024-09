La marcha feliz de Coco y Sergi

Saúl Coco y Sergi Cardona son felices fuera de la UD Las Palmas. Al menos en este inicio de campeonato la vida les va bien. Lo demuestras sus números: ambos han jugado todos los minutos con el Torino, en el caso del lanzaroteño, y con el Villarreal, en el caso del gerundense. Su trayectoria en el mundo de fútbol es paralela, pues debutaron de la mano de Pepe Mel en 2021 y se marcharon de la entidad este verano.

La vida va bien a Saúl Coco y a Sergi Cardona, dos jugadores formados durante algún momento de su carrera en la UD Las Palmas, el lanzaroteño más que el catalán, y que ahora triunfan en sus respectivos equipos tras abandonar la entidad amarilla este verano. No hay más que hacer un repaso a la marcha del Torino y del Villarreal y a la participación de ambos, que incluso ya han visto portería, para llegar a la conclusión de que el cambio les ha sentado fenomenal.

Tanto para el central como para el lateral izquierdo la temporada posterior a la de la pandemia, la 2020-21, será inolvidable, puesto que fue ahí cuando debutaron con el primer equipo de la UD, en cuyo filial habían comenzado el curso. Lo hicieron, además, con los estadios vacíos, pues todavía los partidos se jugaban a puerta cerrada como medida de precaución contra el coronavirus.

Mientras que Coco se estrenó el 6 de marzo de 2021 en un partido frente al Rayo Vallecano en el Gran Canaria, Sergi Cardona lo hizo el 30 de mayo, Día de Canarias, contra la UD Logroñés en Las Gaunas. Ese día, ambos coincidieron en el equipo titular de Pepe Mel, el hombre que les hizo debutar y que les puso en el escaparate. Algo más de tres años después tanto uno como otro están en una élite mayor.

Coco, que terminaba contrato con la UD en junio de 2025, fue traspasado al histórico Torino de Italia por 7,5 millones, aunque hay otros 2,5 más en variables y un 10 por ciento de una futura venta que dejarían más dinero en las arcas del club.

A la entidad del Piamonte la apuesta le ha salido buena, pues el central ha jugado completos los tres partidos del Scudetto que se han disputado hasta ahora (270 minutos) y, además, el viernes pasado se estrenó como goleador: con un cabezazo a la salida de un córner en los minutos finales del partido dio la victoria a su equipo en Venecia.

Con el triunfo, el Torino es tercero en la clasificación, pero con los mismos puntos que la Juventus y el Inter de Milán, que le preceden en la tabla por mejor diferencia de goles, y que el Udinese, que le sigue.

Coco, además, protagonizó una escena que se convirtió en viral cuando al final del encuentro entregó su camiseta a una aficionada que se la había pedido en una pancarta. De alguna manera, ya se ha ganado a los tifossi del Toro. Y la UD espera que el curso que viene o al siguiente o al otro una gran venta del jugador pueda dejar millones en el club que le formó.

Caso contrario es el de Sergi Cardona, quien no quiso renovar el verano pasado ni salir traspasado y se marchó sin dejar un sólo euro, algo que Miguel Ángel Ramírez aseguró que sería la última vez que la sociedad de Pío XII permitiría algo así, como demostró ahora con Álvaro Valles, al que mantiene en la grada por no querer aumentar los años de contrato con la UD ni salir traspasado por una cantidad que la empresa considerase adecuada –la de 4 millones del Betis, adonde único quiere ir el portero, no lo era–.

Después de un verano largo el de Lloret de Mar acabó en el Villarreal y cobró una prima de fichaje por haber llegado gratis. Al igual que Coco en el Torino, el catalán ha jugado todos los minutos del campeonato hasta el momento, en su caso, 360, los que corresponden a las cuatro jornadas disputadas de la Liga española.

Así pues, es indispensable Marcelino en el Submarino, que marcha cuarto en la tabla igualado con el Atlético y el Real Madrid, que tienen cuatro puntos menos que el líder, el Barcelona. Además, también ha marcado ya un gol, al Celta en La Cerámica.

