Silva y Essugo, el salto de calidad que espera Carrión

La UD Las Palmas llevará a cabo hoy su segunda sesión de trabajo de la semana en la que descansará el sábado y el domingo porque no hay partido por los compromisos internacionales de las distintas selecciones. Durante el entrenamiento de ayer Adnan Januzaj realizó ejercicios con balón, sin embargo, su participación en el encuentro frente al Athletic, el primero después del parón, es más que dudosa. El que no se ejercitó fue Pejiño, cuya rotura muscular fue de mayor importancia y en su caso tendrá que esperar más que el belga para estrenarse en la presente temporada. Cabe recordar, además, que Scott McKenna y Alberto Moleiro están concentrados con Escocia y España sub 21, respectivamente, al igual que Essugo y Fabio Silva con Portugal sub 21. Estos últimos aún no conocen a la plantilla. | P. F.