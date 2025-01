La Roma tienta a Mika y la búsqueda del central sigue

Herzog, no al Tenerife, y de momento continúa

Después de que Rayco García se haya hecho con el control del CD Tenerife, las relaciones con la UD Las Palmas han cobrado un peso relevante. Tanto que hasta el presidente Miguel Ángel Ramirez hacía público a través de sus redes sociales una reunión que mantuvo con el nuevo máximo accionista blanquiazul y el todavía presidente de la entidad chicharrerea, Paulino Rivero, el pasado 28 de diciembre. Así, la posibilidad de que jugadores de la entidad insular puedan recalar en el conjunto chicharrero se presentó como una posibilidad real y el primero en cambiar de aires ha sido Fabio González, presentado ayer ante la afición de la Isla vecina.

En esta postura, uno de los jugadores por los que preguntó la dirección deportiva chicharrera comandada por Mauro Pérez para que Álvaro Cervera reforzara su defensa fue por el central de la UD, Juanma Herzog, natural de Tenerife.

Sin embargo, la posibilidad de que el canterano recale en el colista de LaLiga Hypermotion es prácticamente nula, pues desde su entorno confirman que otros clubes de la categoría con objetivos mayores se han interesado por él, así como entidades del extranjero que verían en Juanma una pieza de valor para el futuro.

De momento la postura de la UD es la de no dejarle salir, pues hasta que no encuentre un central diestro es él el segundo en la jerarquía tal y como demostró Diego Martínez en Anoeta al darle la titularidad y no combinar a Mika y McKenna, dos zurdos, como pareja de defensores. Queda mucho.