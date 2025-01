La visita de Jonathan Viera al Heliodoro y un fichaje imposible...para el Tenerife y UD Las Palmas

Hay fotos y fichajes imposibles. El Mesías no entiende de traiciones. La imagen de Jonathan Viera Ramos en el palco del Heliodoro Rodríguez López desató ríos de tinta, memes y pantallazos en redes sociales. Representado por Iván Cristovinho, agente de Fabio González y Palmero, dos de los últimos fichajes de la formación de Álvaro Cervera, su futuro en este minuto del mercado invernal apunta a Asia.

El Teide solo puede contemplar a la leyenda de la UD de turismo o como enemigo público número uno -su oratoria en el playoff del 2022 quedó para la posteridad con el 'veo mucha fiesta aquí y me parece bien'-.

El exjugador de la UD Las Palmas, Valencia, Rayo, Beijing o Almería baraja diferentes opciones profesionales en el casting más exótico de su carrera, cuando está cobrando el montante final de su finiquito con la entidad grancanaria -una cantidad récord de diez millones en dos años-.

Lo de militar en el colista de Segunda no figura en sus planes. "Eso no se puede hacer", realzan desde su entormo más próximo. El escenario del Beijing de Quique Setién se diluyó de forma exprés por el regate del técnico cántabro, que no cuenta con licencias para extranjeros en sus filas y además en esa demarcación ya dispone de excedente. Por otro lado, también ha salido la opción de Malasia, que ha sido desechada de forma enérgica por su agente Cristovinho.

Desde el círculo más personal del mítico '21', que comenzó la temporada en Emiratos Árabes, aclaran la presencia en el palco del Heliodoro para ver la derrota del Tete ante Osasuna en Copa del Rey. "Se trata de una visita de cortesía".

Jonathan Viera, en diciembre de 2022, cuando dejó la UD Las Palmas por el pulso con Pimienta. / LA PROVINCIA / DLP

Caprichos del mercado

Un 'ni de locos' que pone el valor el sentimiento amarillo de la leyenda, que no recibió la llamada de la UD Las Palmas de Diego Martínez en las últimas semanas. Luis Carrión sí contaba con el Mesías, pero desde la llegada del preparador gallego, todo ha cambiado. Se busca otro perfil de futbolista y Manu Fuster es el que reúne esa condición de pasador o último filtrador de talento. Tampoco el agente Cristovinho parece estar bien visto en la entidad grancanaria, tras la salida de 'sus' futbolistas como Eric Curbelo, Fabio González o la del propio Viera. Son los caprichos del mercado.

Con el '21' libre en la UD, Helguera y Martínez aceleran el casting de otro perfil de genio. Las pretensiones pasan por un central, lateral zurdo y pivote. El de La Feria, de visita por Tenerife, para saludar a sus conocidos Rayco García y el citado Cristovinho, apunta al mercado asiático. Al menos, regresó al Heliodoro, donde dejó una frase que ha sido evocada tres años después.