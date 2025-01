Diego Martínez levanta la mano tras el bochorno: "No salió nada por desacierto y por culpa del entrenador"

Buscar la noción didáctica del naufragio del Martínez Valero. Diego Martínez descarta que el 4-0 fuese por un problema de actitud y lo responsabiliza en la falta de acierto ante un rival que fue superior.

"El Elche fue mejor; nos costó mucho. En los primeros diez minutos gozamos de la de Fábio...Soy el primero en las derrotas y el último en las victorias. Hay que aceptarlo y asumirlo; es un partido que nos ayudará para el futuro".

El estratega gallego admite que no se vio a la UD de la Liga. "Lo que nos pasó es que cuando estamos al máximo nivel y físico-táctico, pues somos competitivos. Pero cuando eso no es así, pues tenemos problemas. El rival ha sido mejor y hay que asumirlo. Es un mal trago, porque estamos dolidos. Pero esto no cambia absolutamente en nada mi visión y valoración sobre estos jugadores. El equipo siempre tiene la intención y actitud adecuada (...) Hemos deleitado en otros partidos pero esto es un proceso y aquí estoy yo para aceptar este mal momento".

Incide en las lagunas de la UD: "No hemos estado bien ajustados, nos hemos precipitado en el último pase. La actitud es positiva, pero hoy no nos ha salido nada por desacierto y culpa del entrenador".

Martínez, sin poner pretextos, recuerda que llegan a Elche con numerosas bajas. "Fue una semana con muchos jugadores con gripe, con problemas a la hora de saber cuánto podrían aguantar. Ahora toca recuperarnos y pensar en el siguiente partido. Nos hubiese gustado pasar la eliminatoria (...) Los jugadores no siempre están al máximo nivel; no son lavadoras, son personas. Esto no cambia nada, entiendo que es un día de felicidad para Elche, pero nosotros debemos estar firmes".

Luz verde al mercado

Mantiene su discurso de que no faltó actitud. "Hemos estado mal, la perdíamos muy rápido. Se trata de un problema colectivo, táctico, energía; de actitud para nada". Abre la puerta al mercado y justifica la posición de Mika. "José estaba tocado, Enzo estaba resfriado, Essugo está en la Isla, lo de Mika era buscar alternativas...Conocernos como equipo; queríamos liberar a Kirian y así contener mejor la situación. Pero no salió. Y no sale por una cuestión del colectivo; hemos estado muy mal, pero la actitud ha sido buena. Aunque todo esto sea difícil de sostener cuando pierdes 4-0 y lo ve el aficionado".

En relación al mercado, lo tilda de "distracción" y desconoce el número de jugadores que saldrán. "No sé con cuántos nos vamos a quedar. Necesitamos jugadores; la segunda vuelta es muy larga. Nos jugamos todo, ya no hablo de resfriados sino de esa propia tensión. Y más nosotros que llevamos todo el año trabajando. Estoy muy contento con el equipo y los jugadores desde una visión general tras este mal resultado, no cambio nada. Esto nos vale para crecer, creo que hay que pasar por cosas de este tipo. Debe dejarnos cero de resaca emocional. Toca corregir errores y volver a nuestro mejor nivel (...) El día del Mallorca tuvimos un palo muy gordo y logramos mejorarlo. Considero el mercado como un factor de distracción. Todo esto tenemos que reconducirlo e ir al máximo de nuestro nivel".