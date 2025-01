Kirian y Mata no se muerden la lengua: "Esto nos debe picar y vale para recordar que si no estás al 100 %..."

Una cuestión de no estar al 100 %. El capitán de la UD Kirian Rodríguez y el delantero Jaime Mata justificaron la goleada recibida en el pecado mortal no de competir al cien por cien. "No nos ha salido nada, se lesiona José [Campaña] y nos ganaron en la segunda jugada. Es un jarro de agua fría, tenemos que dar el 120% o no nos da. Ahora [de cara al pulso ante el Getafe] tenemos que volver a dar el 120 % otra vez. Si no somos un equipo como otro, le teníamos un cariño especial a la Copa y era clave para los que no jugaban tanto como el resto".

Además, el mediapunta y organizador lamenta la falta de regularidad en esta competición, que parece maldita para los amarillos -no se pisan los octavos de final desde 2018-. "Desde que estoy en el primer equipo se nos resiste la Copa, parece que le pillamos un poco de rabia".

Por su parte, Jaime Mata, delantero que gozó de minutos en el tramo final y estuvo cerca de marcar, resalta que toca aprender de este duro golpe. "Todo lo que no sea estar al 100 %, pues no vale. Nos debe servir para aprender". Además, explica que "robaban y salían, no hemos estado bien en ninguna faceta del juego. No se puede volver a repetir, nos queda una semana para preparar el partido ante el Getafe y esto nos debe picar". Y tatuarse a fuego que "si no estamos al 100%...".