Un traspiés copero en Elche y Diego Martínez casi hace historia

Diego Martínez regresa a un estadio en el que tuvo que pagar un precio con el que finalmente obtuvo una recompensa mayor. El Martínez Valero al que vuelve esta mañana le dictó sentencia hace siete años atrás, cuando lo visitó con el Granada, y cayó en la primera ronda de la Copa del Rey. Dijo adiós al torneo y al final de temporada también se despidió de Segunda para emprender un camino exitoso en Primera con el conjunto nazarí.

Quizás influyó de alguna manera que el Granada no tuviera que lidiar más con la Copa en esa temporada 2018-19 y pudo concentrar todos sus esfuerzos en las 37 jornadas siguientes que empleó en certificar su ascenso matemático tras empatar por 1-1 en la fecha 41 ante el Mallorca.

Esa misma actitud puede estar barruntando Eder Sarabia en su cabeza. Dejar la Copa al margen para focalizarse en el largo camino que le queda en el campeonato liguero y poder devolver al Elche dos temporadas después a la máxima categoría del fútbol nacional.

Por lo pronto, el equipo ilicitano ha tenido dos rondas fáciles, frente al Coria en la primera eliminatoria que solventó por 3-0 y por último contra el Yeclano Deportivo, al que consiguió vencer por un escaso 0-1 en el tanteador.

Fuera como fuese, al Granada por entonces le vino bien caer contra el Elche en un duelo que se repetía tan solo 25 días después de que ambos conjuntos abriesen el campeonato liguero con un empate sin goles.

Así, el 13 de septiembre, Jony Ñíguez y Provencio pusieron los tantos de los franjiverdes, mientras que Pablo Vázquez recortó distancias en el minuto 81 después de haber tenido que afrontar más de una hora de encuentro con un jugador menos por la expulsión de Adri Castellano.

Quizás con esa eliminación temprana comenzó a fraguar el idilio futuro que ha mantenido Martínez con el torneo con el que se cita esta mañana y que luce con orgullo en su trayectoria.

Al siguiente curso, ya con el equipo andaluz en Primera, empezó a avanzar y a avanzar y avanzar rondas –con triunfo in extremis en Tamaraceite por 0-1–, sin obviar que el objetivo del club era el de mantener la categoría, más aun con un técnico novato en ella, y se plantó en unas semifinales que por poco no se convierten en una final por nueve minutos escasos en los que Yuri anotó el tanto del Athletic para ejecutar el valor doble de los goles en campo contrario –en la ida perdió 0-1 en San Mamés y en la vuelta venció por 2-1 en Los Cármenes–.

Semifinales que a la siguiente temporada parecía que también iba a repetir Martínez, pues ganaba por 2-0 al último Barça que conquistó la Copa y de no ser por un error garrafal del ex de la UD Aarón Escandell en el minuyo 88 y un tanto de Jordi Alba en el 92, no se hubiera disputado una prórroga que a pesar de volver a adelantarse a los azulgranas, terminó perdiendo por 3-5 con los goles de De Jong, Griezmann y otra vez Alba. n

