Locura por el Madrid-UD Las Palmas: agotado el sector visitante del Bernabéu en unos minutos

Sector visitante del Santiago Bernbéu agotado. La cruzada imposible de conseguir una entrada para el Real Madrid-UD Las Palmas del próximo domingo 19 de enero (15.15 horas, DAZN). El graderío dedicado para la afición del equipo rival, de unos 500 espectadores, ya está agotado para la vigésima jornada. Esta mañana, al precio de 70 euros y con preferencia para los abonados del club amarillo, se despachó el papel de la marea amarilla. En la oficina virtual y desde las 10.00 horas, la puja apenas duró unos minutos ante la petición masiva. Cabe recordar que la UD cuenta con 25.000 socios y el aforo del nuevo Bernabéu es de 80.000 butacas.

Imagen del exterior del nuevo Bernabéu. / LA PROVINCIA / DLP

'La venta de entradas del sector visitante comienza a las 10:00 horas en la oficina virtual con prioridad para abonados. A partir de las 10 horas del sábado, 11 de enero, en adelante, se atenderá a los no abonados, siempre que haya disponibilidad de localidades, a través de este enlace. Las entradas son nominativas, tienen un coste de 70€ y se podrán adquirir un máximo de dos localidades por abonado y/o persona. NO ESTÁ PERMITIDO BAJO NINGÚN CONCEPTO ningún cambio en la titularidad de la entrada, ni devolución del importe de la misma.En este partido, la entrada descargada en el móvil será el único documento válido de acceso, no siendo válido el formato impreso', informó el club amarillo.

Mbappé. / LA PROVINCIA / DLP

Solo quedan entradas VIP de las de 295 euros que se pueden adquirir en la web del Real Madrid con espera de más de una hora. Sin Módric ni Vinícius por sanción federativa, la UD de Diego Martínez apela a lo hazaña de Montjuïc (1-2) que puso fin a 54 años de sequía sin batir al Barça en su fortaleza. De gesta a gesta y tiro porque me toca. Tras 40 visitas al templo blanco, la UD no conoce la victoria con un balance de 35 derrotas y cinco empates. En los 75 años de vida del club grancanario, ahora llega una nueva ocasión, con el Bernabéu lleno, para conquistar el Everest de la eternidad.