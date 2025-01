Martínez y si se considera 'Bordalista': "Admiro a muchos entrenadores, pero yo soy Diego 'Martinista"

Algo arisco, genuino, irascible, irónico y socarrón. Vuelve el Diego Martínez más auténtico. El técnico gallego de la UD Las Palmas, tras el batacazo del 4-0 en el Martínez Valero ante el Elche, confirmó las bajas de Viti y José Campaña para recibir el domingo al Getafe de Bordalás (13.00 horas, DAZN). A la cuestión de si se considera 'Bordalista', tras elogiar la intensidad del bloque azulón de forma enérgica, recordó que "yo soy Diego 'Martinista". "Yo hablo bien de todos los entrenadores, pero no entiendo ese matiz. Soy Diego 'Martinista'. Admiro a muchos entrenadores de fútbol, voleibol, baloncesto o balonmano".

Diego Martínez, ante el reflejo de un cristal, esta mañana, ante de su rueda de prensa de cara al partido ante el Getafe. / JOSÉ CARLOS GUERRA

En relación a la intensidad y agresividad del Getafe -es el equipo que más faltas comete de Primera y su entrenador reparte aduladores y detractores por la geografía nacional-, puso en valor que lleve ocho años en la máxima categoría. Una secuencia que espera clonar en el banquillo de la UD.

"El Getafe ha firmado un gran rendimiento fuera de casa. Encaja poco, con resultados muy bajos. El rendimiento de un equipo no tiene tanto que ver con los resultados. Cada partido es un melón por abrir. Ha recuperado ahora a Borja Mayoral, que es un jugador muy importante. Luego están Luis Milla, Arrambari...El rival es un equipo que comete muchas faltas, con ellos hay muchas interrupciones. Pueden ser partidos discontinuos y hay que estar muy concentrados. Normalmente juegan con la defensa muy adelantada. Vamos a tener que encontrar los espacios, tener paciencia (...) Es un partido para cocinar a fuego lento. Pero el Getafe hace buenas cosas, con jugadores con talento, pero a veces simplificamos las lecturas".

José Bordalás. / LA PROVINCIA / DLP

Martínez recetó mesura al entorno y puso en valor el seis de nueve -seis triunfos en las últimas nueve jornadas- tras quedarse apeado de la Copa del Rey. "No vamos a olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Tenemos que competir al máximo del máximo (...) Estamos preparados y sabemos lo que tenemos que hacer. Es un equipo que exige muchísimo, más allá de que existan momentos más cerrados o discontinuos. Trataremos de llevar el partido donde queremos, aunque sabemos que no es fácil. Aquí ha quedado de manifiesto con las cuestiones [hasta siete por el rival azulón y su particular forma de competir con el látigo por bandera], de que tendremos que hacer un partido redondo. Podemos terminar con 25 puntos la primera vuelta y eso era algo impensable en el instante que llegamos. Y es que todavía llevamos poco tiempo".

Polémica con el CSD

Sobre la cautelar del CSD para la inscripción de Olmo y Pau Víctor, recordó que "las normas tienen que ser iguales para todos. El club ha sido muy claro y el presidente también. No hay nada más que añadir". Ahondó en la necesidad de mantener su política de 'cero resaca emocional' tras ser arrollado por el Elche de Eder Sarabia (4-0). "Salir de la Copa no cambia nuestra hoja de ruta. Necesitamos el mejor rendimiento de los jugadores que tenemos. La intención o lo que tenemos en la cabeza como club está claro en la segunda vuelta, donde hay más desgaste físico y emocional también".

La vida sin Viti y sin Campaña. Tampoco cuenta con Essugo, al que no nombró. "Viti y Campaña siguen sus procesos de recuperación. A partir de ahí veremos qué sucede en los dos próximos días". Sobre las opciones para el lateral derecho, miró más allá de Javi Muñoz o Marvin Park. "Manejamos diferentes opciones, depende de los partidos (...) En el lateral izquierdo tenemos a Mika Mármol, Álex Muñoz o jugadores que pueden hacerlo a pierna cambiada. Siempre hay circunstancias que no controlas. El tema de Viti, por ejemplo, es un condicionante que luego debes manejar. Este es un equipo donde hay muchos zurdos; es algo positivo porque no todos los conjuntos tienen esa cualidad".

El 'caso Pejiño'

Tras las salidas de Gil y Fabio González, en relación a Pejiño, se acogió al comodín del público. "Lo de Pejiño es una cuestión de la dirección deportiva. Es normal que los futbolistas que han actuado menos, con menos participación...Nos pasa a nosotros, al Granada, al Manchester United. Es fútbol y es mercado".