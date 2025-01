Palo de Ramírez al CSD por la cautelar del 'caso Olmo': "No podemos permitir que se prostituya la normativa"

Y Ramírez se quedó a gusto. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, atizó anoche con dureza al Consejo Superior de Deportes (CSD) por la cautelar del máximo organismo deportivo para inscribir a los jugadores del Barça Dani Olmo y a Pau Víctor. "No podemos permitir que se prostituya la normativa que todos aprobamos en LaLiga", valoró el principal ejecutivo del club amarillo, que ayer publicitó un comunicado criticando con dureza la actuación del CSD, en contra de los intereses de LaLiga y la RFEF.

"La idea es mía [la del comunicado por el caso Olmo], pero para eso tengo a uno de los mejores directores generales, para que lo haga", aclaró en el micrófono del Partidazo de la Cope sobre la idea del escrito. "Patricio Viñayo es el director general, el que manda en el club", bromeó. Para Ramírez, se trata de un atropello que puede contar con graves consecuencias. "Nadie está de acuerdo con lo que ha sucedido. Es como si en una asociación o comunidad de propietarios, decidimos que no se hace ruido y se apagan las luces a las doce de la noche. Pero resulta que como hoy es mi cumpleaños, después de las 00.00 sigo, y como se mosquean el resto de vecinos, llamo a la Policía y les digo lo que está pasando. De tal manera, que se aplica la normativa urbanística, que permite que la fiesta dure hasta las 1.00 horas de la madrugada (...) Somos los propietarios y lo que no podemos hacer, es que si te perjudica, pues te vayas a un organismo superior independiente y que le den una coartada para saber si puedes inscribir o no jugadores".

Además, señala que "el CSD no tenía que haber entrado en esto, tenía que dar traslado a la Liga y a la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que pudiesen decir lo que creían conveniente. Y sobre esto, tomar una decisión. Es cierto que no es una decisión sobre el fondo del asunto [la cautelar], sino en términos garantistas, pero perjudicando al resto [en relación a la conformación de LaLiga]. No puede ser así".

Ramírez argumenta que responderán como grupo -Real Valladolid y Atlético de Madrid también anunciaron su malestar-. "LaLiga recurrirá porque esto no puede ser. Ahora, les pregunto: ¿Qué le digo yo a Diego Martínez si me pide un futbolista y no tengo fair play financiero? Dirá que yo soy subnormal, que soy tonto...El Barça sin tener Fair Play puede fichar a quién le de la gana. ¿Qué le digo yo a mi afición?".

Cero injerencias políticas

El presidente de la UD descarta que el CSD se comporte así por un tema de índole político. "El CSD ha actuado de buena fe, pero se ha equivocado. No creo que en el CSD existe gente del Barça (...) Han visto un problema y han querido mediar. Los asociados de LaLiga tenemos que tomar las medidas necesarias, para que esto no vuelva a suceder".

Por otro lado, le desea lo mejor a Laporta y al FC Barcelona, ya que "LaLiga es mi empresa, deseo lo mejor para los equipos españoles". "Quiero un Barça campeón, un Atlético campeón, un Real Madrid campeón...Porque este es mi grupo, es mi empresa. Yo quiero equipos de fútbol campeones . Porque este es mi producto, es mi empresa. Y todos los empresarios los que formamos parte del fútbol, lo que necesitamos es que LaLiga sea la mejor del mundo (...) Pero ahora, con las normas que todos aprobamos. Y Laporta hizo lo que tenía que hacer, que es intentar tirar por sus intereses. Pero esos intereses perjudican al resto, debemos anteponer los intereses del grupo al de los particulares".