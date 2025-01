Maradona se declara 'Martinista': "Me gusta la UD Las Palmas de Diego Martínez, compite y deseo que se salven"

Diego Armando Maradona Sinagra (Nápoles, 38 años) en clave amarilla. El hijo del Pelusa pasó por el Juan Guedes y tuvo que arrodillarse ante David García Santana y Sergio Suárez. El Támara de Iván Martín batió al Ibarra (1-0) con Kirian Rodríguez y Benito Ramírez en la grada. Con el equipo tinerfeño en la novena plaza, Diego Armando Maradona Junior está a ocho puntos del 'playoff'.

Se declara 'martinista' y apuesta ciegamente por la salvación de la UD Las Palmas, que mañana desafía al Getafe. Además, abre la puerta a trabajar en la casa amarilla, en un futuro, tanto en Las Palmas Atlético como en el primer equipo.

Maradona, antes del inicio del partido de lbarra ante el Támara. / ANDRÉS CRUZ

Derrota por la mínima y no hubo manera. Dominio, un palo, acoso y superioridad...Pero el 1-0 resultó inamovible. ¿Cómo analiza este varapalo?

Estoy contento con el esfuerzo de los pibes, con todo lo que hicieron, salvo los primeros 25 minutos que yo creo que tenían algo más. La rabia que tenemos es que el Tamaraceite pudo convertir y nosotros no. Fuimos claramente superiores por muchos momentos del partido, pero el fútbol es esto.

Maradona y Guedes. / ANDRÉS CRUZ

¿Pensó que la Tercera División Canaria era más asequible? ¿Qué le falta al Ibarra que no despega y late en la novena posición?

¿Fácil? Fácil no hay nada en la vida. Y yo lo tengo claro.

La meta era el ascenso.

Es. Faltan muchísimos partidos por disputar, muchísimos... Y nosotros tenemos la obligación de estar bien y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Estos partidos te dejan muy nervioso porque fuiste superior al rival y no pudiste convertir. Igual el Tamaraceite también jugó, no digo que no, pero el dominio territorial en el segundo tiempo fue bastante claro.

Usted compite en una Tercera con un claro dominio de los clubes de Gran Canaria. ¿Por qué le ganan la partida?

Pero eso le pasa a todos los equipos del Grupo, no solo al Ibarra. Tenemos que trabajar el camino futbolístico, no me gustó cómo empezamos el partido. El arranque no me gustó...

¿Faltó agresividad?

Sí, es un problema mental que tiene el equipo cuando juega fuera de casa. No es el mismo que cuando juega en casa. Lo tenemos que corregir, la única manera es seguir trabajando.

Se enfrentó a David García, el jugador con más partidos en la historia de la UD, y en la grada estaba Kirian y Benito, dos capitanes del cuadro amarillo. ¿Le gustaría trabajar en la casa amarilla?

Le faltaría el respeto a mi equipo si me pusiese a hablar, estoy bien en el Ibarra. Estoy contento, pero nunca se sabe en la vida. No cierro ninguna puerta en el mundo. Estoy metido al cien por cien en el Ibarra, pero esto es fútbol.

¿Qué le parece la situación del Barça y la cautelar del CSD? Un gigante, uno de los equipos que defendió su padre, que no puede fichar. ¿Se lo imaginaba?

Es raro ver al Barça con esos problemas. Pero yo soy hincha del Napoli y sigo el fútbol español con cariño porque me gusta. Me atrae muchísimo y sigo con mucha atención al Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid... Me da placer si gana Simeone. Porque es argentino, y le tengo un cariño muy grande a su hijo y a toda su familia. Pero ojalá el Barça pueda resolver sus problemas.

¿Qué opinión le merece la temporada de la UD Las Palmas, que cuenta con 22 puntos, y batió al Barça en su casa?

Lo he visto jugar muchas veces por televisión y me gusta muchísimo. Están haciendo una muy buena campaña y les deseo lo mejor, así como al CD Tenerife, porque necesitamos que se quede en Segunda División. Es algo buenísimo para el fútbol canario, que la UD se mantenga en Primera, que creo que lo van a lograr, y que el Tenerife consiga salir de la problemática actual.

¿Le gusta la partitura de Diego Martínez? Es un entrenador que se interesó en la tarea y metodología del Cholo, al que visitó antes de llegar a Gran Canaria.

Sí, claro que lo conozco. Ya le digo que es normal que admire al Cholo. Todos somos fans del Cholo. Las personas de bien son fan del Cholo, de eso no tengo ninguna duda.

Es como si hubiese un poco del Cholo dentro de nosotros...

En todo el fútbol, hay un poco del Cholo. En todo y en todas partes de la vida. Simeone evoca a lo argentino, a ese gen competitivo, a ese ADN. A una forma de ver y entender el fútbol. Hay que seguirlo y 'abancarlo' siempre al Cholo. Y del Cholo a Messi. Todo creo que está relacionado. Así Argentina fue campeona del mundo. Con talento y disciplina. Sobre Martínez, ahí está lo que ha hecho, que es impresionante con la UD Las Palmas. No solo el partido ante el Barcelona, sino todo, su manera de defender y atacar. Le doy mucho mérito y espero que se salven. Creo que es uno de los entrenadores más interesantes de Primera.

Su padre Maradona estará orgulloso, le estará viendo desde el cielo. Aunque cabreado por la derrota en el Juan Guedes. ¿Cómo reaccionaría el Pelusa en la caseta de Tamaraceite?

Maradona siempre está, siempre nos guía y no nos pierde de vista. Está muy presente en todo lo que hago, en todo lo que pienso. ¿Qué me diría? Pues que no todo es ganar. Siempre no vas a ganar, aunque lo merezcas. Pero el fútbol también es esto, por eso lo amamos, por eso queremos levantar rápido la cabeza contra el San Mateo en la próxima jornada.

Su padre estuvo cerca de dirigir a la UD Las Palmas en 2019, gracias a la mediación del Turu Flores.

La carrera de mi viejo fue una carrera muy linda como jugador y como entrenador. Agradezco que se vino a mi ciudad para hacernos grandes con el Nápoles.

¿Pero se lo imagina dirigiendo a la UD?

No me lo imagino porque no pasó. Pero si le digo que hubiese sido lindo, dirigir a un equipo de Primera con tanta historia como Las Palmas; seguro que le hubiese encantado.