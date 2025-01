Lo mejor de la UD Las Palmas frente al Getafe, con los suplentes

No se pudo. Aunque por momentos la afición amarilla, tras las vallas y en las escaleras muchos, creía que se podía, al menos, empatar con el Getafe. Así lo coreaba en unos momentos de auténtica emoción. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! No fue posible. Los de Bordalás se abrazaron como si triunfaran en la Supercopa, lo que daba una idea del valor de esos tres puntos. La UD cierra la primera vuelta de LaLiga razonablemente bien, pero empieza mal el 2025, el de su 76 cumpleaños. Algo falla. Hay una sombra en el equipo que le hace frágil ante los adversarios frente a los que necesita mostrarse más sólido. Un visitante como el Getafe hizo su mejor partido y anotó la primera victoria fuera. La clasificación, por el momento, es motivo de tranquilidad, pero las dos últimas derrotas en Elche y en casa pesan el haber de un conjunto flojo de mente y disperso. Los mejores momentos ayer, por cierto, a partir del minuto 80, cuando la resistencia de la afición había claudicado, fueron con un once repleto de suplentes, sin Essugo ni Fabio Silva ni Sandro ni Javi Muñoz. Sin ser su mejor partido bajo los palos, Cillessen casi acaba rematando a gol.

Bernabéu

En fin, para cerrar, un relato de arte antes del enfrentamiento con el Madrid después del repaso del Barça. Este año del centenario de Martín Chirino llega después del de su colega y amigo Eduardo Chillida. El pasado viernes fue el 101 aniversario del nacimiento del escultor vasco que proyectaba su gran obra en Tindaya. Su recuerdo más que por el arte se trae aquí por el fútbol, porque Chillida jugó de portero en la Real Sociedad. Nada de lo que había hecho en escultura era comparable, según su relato, a la emoción futbolística. «El instante de plenitud en mi vida fue sacar de puerta en el Bernabéu», contó Chillida a Ignacio Ruiz-Quintano en una entrevista. Queda dicho por uno de los grandes del siglo XX. El domingo veremos a Cillessen sacar de puerta en el Bernabéu.

