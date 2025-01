«Necesitamos jugadores; la segunda vuelta es muy larga. Nos jugamos todo, ya no hablo de los resfriados sino de esa propia tensión que implica la segunda vuelta porque tiene una mayor emocionalidad porque nos jugamos todo». Esas palabras pertenecen a Diego Martínez después de haber perdido por 4-0 en el Martínez Valero hace ocho días y caer eliminado de la Copa del Rey. Ese día, mandó un mensaje a la dirección deportiva, que intentó «matizar» en la previa del Getafe sin concretar cómo se le iba a quedar el puzle en caso de no acudir al mercado, y que ayer sobre el terreno de juego se vio que o bien le faltan mimbres en posiciones concretas, o bien no confía en lo que tiene ahora.

Porque además Martínez pronunció una frase en la rueda de prensa posterior a la derrota que también reflejó que tiene a jugadores para un rato y una situación concreta. La justificación del triple cambio en el minuto 79 en el que ingresó en el terreno de juego Loiodice, Marc Cardona y Jaime Mata fue que no los hizo antes «porque a lo mejor la derrota era de una manera más abultada».

Vamos, que si solo están para 11 minutos es que tampoco se fía de ellos como para darles una parte y mucho menos la titularidad. Pues entonces, el equipo necesita jugadores con los que el míster pueda dar descanso a los titulares y que tampoco la fatiga les lastre en lo que resta de tempoada.

Porque ya no es cuestión de que si Marvin se lesionó ayer en el calentamiento tenga que recurrir a un central como lateral, teniendo en cuenta que en la confección inicial de la plantilla Álex partía como jugador de banda.

Es que ha vuelto a colocar a Javi Muñoz en ese puesto y el de Parla puede parchear momentáneamente esa responsabilidad como hizo en Anoeta –donde sufrió en exceso–, pero no es justo para él que tenga que desempeñarse en una posición en la que no tiene automatismos de defensa. Así, ayer ni se percató de que Coba da Costa le venía por detrás en el 1-0 y en la jugada del 2-0 estaba muy descolgado de la línea. Tampoco es que sea fallo suyo, pues no está acostumbrado a esas funciones.

Situación similar ocurre con los centrocampistas. Kirian no tiene un cerebro que le pueda sustituir y, además, lleva 1.505 minutos en su cuentakilómetros, el que más de Las Palmas. En él se puede leer que cuando el equipo necesita proponer le cuesta.

Contra el Getafe se sabía que iba a parapetarse defensivamente y colocar una línea adelantada. Ahí, la responsabilidad de crear en ataque, y más jugando como local, residía en la UD. Algo que le castiga al igual que le pasó con el 1-0 en contra ante el Atlético de Madrid –no puso en problemas a los colchoneros–, frente al Mallorca todo el partido y como le pasó con Carrión en las nueve jornadas en las que el entrenador catalán se empeñó en ser protagonista con la pelota sin conseguir un punto.

Que no pase lo mismo que la pasada temporada cuando el equipo cayó eliminado de la Copa del Rey contra el Tenerife y la segunda línea apenas jugó y cuando lo hizo estaba falto de confianza.

El mercado espera. El curso pasado fue Campaña el único refuerzo. Esta, falta ese mediocentro y seguramente el lateral diestro que permita más variaciones atrás. n