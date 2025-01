La primera vuelta de la UD Las Palmas: a seis puntos de bajar y de Europa

La Unión Deportiva ha llegado al kilómetro 19 de su ruta liguera. Repostando el vehículo antes de pasar por la casilla de la cárcel del Santiago Bernabéu el domingo en la primera jornada de la segunda vuelta liguera, el equipo y su entorno pueden hacer una reflexión de tranquilidad, ni dramatismos ni euforias extraordinarias, de la situación en la que se encuentra el equipo insular con 22 puntos y situado el decimocuarto en la tabla clasificatoria.

«Ha sido una primera vuelta, desde nuestra llegada, es para estar orgullosos de lo que ha hecho el equipo. Tenemos 22 puntos y nadie dijo que fuese fácil. Tienen claro que no íbamos a jugar Champions, ¿no? Que los números de antes eran lo extraordinario, mantener lo extraordinario en si mismo sería la hostia. Esos números son de Champions. Pies en el suelo e insisto que como me he expresado en cada victoria, este equipo se merece toda la confianza en lo que estamos haciendo».

Con esa intervención de Diego Martínez a la conclusión de la derrota de Las Palmas el domingo frente al Getafe por 1-2, el técnico gallego trasladaba un mensaje con el que reafirmar todo el contexto del que venía el equipo antes de su llegada al banquillo insular.

Con Carrión, 3 puntos de 27 posibles sin ninguna victoria conseguida, y desde el advenimiento de Martínez, 19 unidades añadidas de los siguientes 30 posibles. Como él remarcó, algo «extraordinario».

Por tanto, cabe tener en cuenta que el vaso se puede ver tan vacío como lleno respecto a las dos zonas que puede marcarse el club como espacio vital porque los números así lo avalan por mucho que haya miedo a la palabra Europa.

Porque la distancia entre el Espanyol, que es el conjunto que marca la zona de descenso en la decimoctava posición, es la misma que la que separa a Las Palmas del Girona, séptimo y que podría significar un billete a la competición continental: seis puntos.

Aun así, tampoco puede dormirse en los laureles la Unión Deportiva teniendo en cuenta los datos que hizo el club en temporadas en Primera durante este siglo y que le pusieron en aprietos en la segunda vuelta del campeonato.

Especialmente cabe atender a los 24 puntos que firmó el equipo que dirigía Fernando Vázquez en la campaña 2001-22 en la decimonovena fecha y que no le valió para mantener la categoría.

En ese torneo, el dato a resaltar en esta misma altura de la brega apunta a los seis puntos que tenía la UD como margen con la séptima posición del Barça, pero con el descenso y el Mallorca apretando a cuatro unidades de distancia.

Ahora, el Espanyol por lo pronto tiene mayor margen de escalada, al igual que el Valladolid, con 15 puntos (a siete) y el Valencia, colista con 13 unidades (a nueve). Todos ellos con derrota en la primera vuelta frente a Las Palmas.

Pero tampoco es que sirva esta distancia como sosiego amarillo si se tiene en cuenta lo que ocurrió la pasada campaña con García Pimienta al frente de la nave insular y la inesperada caída libre que experimentó el equipo en la segunda vuelta de LaLiga.

Doce jugadores del equipo de la campaña 2023-24 continúan en el vestuario de Barranco Seco –sin contar con un Pejiño que apura su salida y un Fabio que ya está en Tenerife– y saben lo que es que se le tuercen las cosas al equipo si se autocomplace con lo llevado a cabo hasta ahora como defendía Martínez el domingo.

La UD de Pimienta cerró el primer ciclo liguero con 25 unidades, tres más de lo que lo hizo la actual, teniendo a tiro la séptima posición del Betis a una victoria y a 10 puntos del descenso. Aun así, y a pesar de ganar los dos siguientes encuentros frente al Villarreal (3-0) y el Rayo Vallecano (0-2), además de al Valencia en la jornada 24 por 1-2, todo lo que vino después fue un páramo en el que las victorias no terminaron de aparecer.

Una situación parecida a la que vivió el equipo que manejaba Quique Setién en la campaña 2016-17 y que también cerró la primera vuelta con 25 puntos –a 4 de Europ y 12 del descenso– y que tras los fichajes de Jesé y Halilovic la armonía se perdió en el camino intentando clasificarse para la Europa League y tuvo que acabar el campeonato mirando hacia abajo. Un mensaje a navegantes.

Suscríbete para seguir leyendo