La enfermería de la UD Las Palmas contra el Real Madrid: Marvin y Viti, bajas; Campaña, apura

La enfermería de la Unión Deportiva tiene trabajo extra esta semana. Después de que Sandro Ramírez y Álex Suárez terminasen la batalla contra el Getafe con sobrecarga muscular, sin mayores consecuencias, al que le costó caro el calentamiento del choque frente al conjunto madrileño fue a Marvin Park al lesionarse en su cuádriceps mientras realizaba los ejercicios de preparación y tuvo que ceder su puesto a Juanma Herzog. Una vez realizadas las pruebas al jugador balear se estima que esté un mes de baja y, por lo tanto, no podrás estar disponible para el choque del domingo frente al Real Madrid (15.15 horas, DAZN).

Con la ausencia de Marvin, que no podrá repetir su presencia como la pasada temporada en el Bernabéu cuando disputó 33 minutos, Diego Martínez tiene un problema en el lateral diestro. Porque con la baja de Park, unido a que Viti Rozada tampoco va a forzar su regreso al no haberse recuperado del todo de su esguince en la rodilla izquierda, va a tener que ingeniárselas para formar el once titular en el feudo blanco.

Como en Anoeta

De optar el técnico de la Unión Deportiva por colocar a Javi Muñoz como lateral, tal y como hizo en Anoeta para medirse con la Real Sociedad de forma sorpresiva, tendrá que atender Martínez al centro del campo. Ahí, sin poder contar con Essugo después de que viese la quinta tarjeta amarilla contra el Getafe y tenga que cumplir ciclo de sanción, las opciones escasean sin el portugués para formar el doble pivote con el de Parla en la banda.

Le quedaría al míster gallego las posibilidades de Kirian Rodríguez y Enzo Loiodice para configurar el doble pivote inamovible en su equema. Estos dos, como opciones naturales, porque poner otros jugadores fuera de su posición natural como el caso de Mika Mármol tal y como lo hizo en Elche, siempre podrá usarlo...

Kirian y Loiodice, como opciones de jugadores que están al 100% sanos, pues José Campaña está intentando recuperarse a marchas forzadas de los problemas musculares que le llevaron a retirarse del Martínez Valero en la eliminatoria copera del pasado 4 de enero y todavía no ha terminado de sentirse en óptimas condiciones para disputar 90 minutos.

Opción Campaña

El mediocentro sevillano podría entrar en la convocatoria, eso sí, en caso de que se ponga de acuerdo con los médicos del club y el propio entrenador amarillo. La opinión de todos cuenta, pues así también lo explicó Martínez en el proceso que vivió Alberto Moleiro para el choque contra el Espanyol en el último duelo del 2024 donde transmitió que se sentía bien y estuvo en el banquillo para ponerse a disposición del míster si así lo hubiera considerado en función del marcador.

Con todo ello, otra de las variantes podría emplear el entrenador de Las Palmas para enfrentarse al plantel de Carlo Ancelotti sería repetir el once que usó contra el Getafe el domingo pasado después de que Marvin cayese lesionado. Juanma Herzog como su sustituto, ya sea en la posición de lateral diestro o en la de central o llevando a Álex Suárez a la banda, una variante que no usó la semana pasada.

En este caso, Javi Muñoz podría seguir jugando como mediocentro, y ya determinaría Martínez si le da la alternativa a Loiodice a su lado y que Kirian juegue de mediapunta, o sea el capitán el que acompañe al de Parla y siga el puesto de mediapunta con varios pretendientes.

Las variantes en la mediapunta

Ahí los nombres que podría barajar el estratega gallego se componen, principalmente con la figura de Manu Fuster, como apostó contra el Getafe en la última jornada de la primera vuelta y que le dio un cariz alegre a la UD en la segunda parte del encuentro.

También podría ser Januzaj otro de los atacantes que ocupasen la posición del 10, una parcela que no desconoce y que después de haber anotado el tanto amarillo contra el equipo de José Bordalás, cobra peso en caso de que Las Palmas quiera apostar por la magia en la zona de tres cuartos.