Silencio, habla Felo Batista y pasa revista al Madrid: "Mbappé es un jugadorazo, pero Di Stéfano es superior"

Felo Batista, un analista prodigioso de 86 años y escudero de Di Stéfano y Pukas en el Real Madrid. El exjugador grancanario del club merengue, UD Las Palmas y Sevilla sale en defensa de la figura de Carlo Ancelotti, atizado duramente tras el hundimiento en la final de la Supercopa de España de Arabia ante el FC Barcelona (2-5).

Además, elogia el rol de Diego Martínez en el club amarillo, que pisa este domingo el coliseo blanco para acabar con una sequía histórica de 40 visitas sin triunfos en la maldición de Concha Espina.

Rafael Batista Hernández 'Felo', en el antiguo Estadio Insular. / LA PROVINCIA / DLP

"Es que ganar en el Santiago Bernabéu no es fácil, es un reto y una tremenda aventura de la que solo pueden salir airosos los grandes de Europa. Las Palmas es un equipo equilibrado, que está firmando buenos partidos pero que luego llega a Madrid y no está a la altura. Pero le pasa a muchos equipos, veremos qué acontece este domingo", relata de la contienda del 19-E -que arranca a las 15.15 horas y de la que no hay entradas-.

'Carvajaldependencia'

El histórico jugador considera que el problema del Madrid es de índole defensivo y exige un ajuste urgente de piezas.

"La defensa está fallando, hay cambios y sustituciones que no están dando el nivel. Añoro muchísimo la figura de Carvajal [lesionado de gravedad] y falta un extremo en esa posición. Un defensa de recorrido, pero que sea insuperable. Tácticamente falla esa demarcación, pero aún resta mucha temporada".

Apuesta por el central grancanario Raúl Asencio, al que considera "un jugador interesante". Además, realza que no se puede dudar de Carlo Ancelotti. "El entrenador del Real Madrid es un ganador, solo hay que ver su palmarés. Hablamos del profesional más laureado en la historia del club. Pero es un problema defensivo no del entrenador. El club blanco logrará superar este bache".

Felo Batista. / LA PROVINCIA / DLP

El colmillo de Kylian

Felo siente debilidad por Mbappé, al que salva de la quema de la crisis del Madrid -seis derrotas en este curso-. "Está cuajando partidos impresionantes, está a un gran nivel. Me parece un jugadorazo. Lo veo con energía y potencia. Aún falta lo mejor de Mbappé".

A la hora de establecer comparaciones con Di Stéfano, con el que compartió vestuario en el Real Madrid, se pone serio. "Son futbolistas distintos, toda comparación siempre es injusta. Pero desde mi punto de vista, Alfredo era superior. Lo veía por todo el campo: atacaba, defendía, volvía a atacar...Estaba por todas partes. Lo que se denomina un 'todocampista'. Pero es que voy más lejos, entre Messi y Alfredo, tampoco hay comparación. Alfredo tenía más cualidades, era más completó que Messi".

Alfredo Di Stéfano, en el Bernabéu. / LA PROVINCIA / DLP

Apuesta por el blanco

A la hora de enjuiciar el partido del domingo entre la UD Las Palmas y el Real Madrid, detecta "un partido muy exigente y complicado" para los amarillos. Felo, que defendió la elástica insular desde 1956 a 1960, recuerda que los de Ancelotti "aprietan mucho" y estarán enrabietados por el batacazo de la Supercopa de España (2-5) ante el eterno rival. "Las Palmas me gustó muchísimo ante el Getafe en el Gran Canaria, perdió por casualidad. No creo que firmase un mal partido como he leído, supo aguantar y cayó al final. Estoy seguro que con Martínez se salvarán".