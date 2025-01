La ‘fórmula Setién’: balón, efectividad y resistencia para ganar al Real Madrid

El terror del Bernabéu. La pesadilla de Florentino Pérez. Quique Setién (Santander, 66 años), máximo responsable técnico del Beijing Guoan de la Superliga de China y extécnico de la UD Las Palmas (78 duelos dirigidos desde octubre de 2015 a mayo de 2017), cuenta con tres victorias en el feudo del Real Madrid tras seis visitas. Se ha impuesto en dos ocasiones con el Real Betis (0-1, el 20 de septiembre de 2017 con gol de Sanabria y por 0-2 , el 19 de mayo de 2019) y en una con el Villarreal CF (2-3, en abril de 2023). Completan su expediente: el empate con la UD Las Palmas (3-3) y una derrota (3-1), así como otro revés con el FC Barcelona (2-0). Tres dosis de éxtasis, un empate y un revés. Pocos entrenadores pueden presumir de este curriculum en el Guantánamo de Las Palmas. En los 75 años de vida del club pío pío, 40 visitas al Madrid y un balance terrorífico de 35 derrotas y cinco empates.

De Setién a Diego Martínez, el técnico del Beijing Guoan trata de comprimir la ecuación mágica para entrar en la leyenda. Posesión, personalidad, efectividad y resistir al tornado millonario de Ancelotti desde la fe. El balón es la salvación, un credo milagroso que abre muchas puertas y puede provocar el jaque mate tan deseado.

«Los partidos los ganaron los jugadores [en relación a sus tres victorias], con alguna recomendación importante del entrenador que tenía que ver con tener el esférico. Al Madrid le cuesta bastante cuando un equipo mueve el balón con cierto criterio. Les cuesta hacer la presión y si consigue salir de ella, pues sufren. Es verdad que luego cuando tienen la pelota, te hacen mucho daño porque son muy buenos. Si lo reduces, si logras que no te lo hagan muchas veces, y tú conservas el balón el mayor tiempo posible, pues te irá mejor. Al menos no la tienen».

La roja a Gareth Bale

Para Setién, que batió por partida doble a Zidane y a Ancelotti con el Submarino Amarillo, el grado de efectividad es un factor determinante. La proeza pasa por firmar un pulso perfecto y transformar el dominio en goles. Ya vendrá la fase terrorífica del pulso. «Todo depende de que las cuatro o cinco ocasiones que puedas generar, pues meter alguna. Como aconteció en el (3-3), que tanta huella dejó en la afición amarilla. Y es que en lugar de tres tantos [firmados por Tana, Viera de penalti y Prince Boateng], podían haber sido más. Contamos con un par de ellas que pudieron ampliar el tanteador y así nos evitábamos sufrir tanto».

En el citado (3-3 ), Isco adelantó a los merengues y luego llegaron las tres dianas amarillas (en los minutos 9, 55 y 58). Además, los de Zidane se quedaron con diez por la roja a Gareth Bale –por doble amarilla por una agresión a Jonathan Viera–. Dos dianas de Cristiano Ronaldo (la primera de penalti por unas controvertidas manos de Dani Castellano y el segundo segundo de cabeza en el área pequeña amarilla) certificaron la igualada. De la épica a la rabia.

El Madrid acarició la victoria en un tsunami de furia made in Bernabéu. Así lo retrata Setién: «Incluso pudieron ganarnos, que con uno menos empezaron a bombardearnos balones y no es porque yo les dijese que se metieran atrás. Básicamente es porque no pudimos; ya no nos dio más de sí, se nos acabó el fuelle. Se acabó la inspiración», añade el extécnico del Barça y Lugo. «Siempre se me ha dado bien el Bernabéu, gané más de las que he perdido cuando fui de entrenador. Queda en mi recuerdo para siempre». El (3-3) fue una oda al fútbol que puso contra las cuerdas al gigante de Florentino. Jesé y Halilovic desperdiciaron las ocasiones para convertirse en inmortales ante un Keylor Navas acertadísimo. Con el Betis, dos visitas y dos triunfos. «Fueron memorables», apostilla.

De Simeone a Pellegrini

Por su parte, Simeone (Atlético) contabiliza cinco alegrías tras 24 pulsos en el Bernabéu contra el Madrid. De los estrategas que están en Primera, Valverde (Athletic) logró cuatro (tras 15 comparecencias contra los blancos) por las dos de Marcelino (Villarreal). Imanol (Real) también suma dos alegrías y luego figuran veteranos como Pellegrini, Bordalás o Arrasate con cero triunfos en Concha Espina. Diego Martínez, tres visitas, busca el domingo su primer zarpazo. n

