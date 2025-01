Sandro toca todos los palos: Mbappé, los penaltis, la Selección, los minutos de Asencio, la inmortalidad del Bernabéu y el cierre de 'X' de Kirian

Sandro Ramírez en formato telediario. Repaso exprés de todos los frentes de actualidad. Mbappé, la lista de los lanzadores de penaltis en la UD tras el fallo de Fábio Silva, sus opciones de jugar en la Selección (lleva siete tantos), la inmortalidad de ganar en el Santiago Bernabéu, defensa acérrimo de Raúl Asencio y el cierre de 'X' de Kirian Rodríguez. Implacable en sala de prensa como en el área. Ejecutor SR-19.

Sandro pugna con Camavinga, en enero de 2024, en el Gran Canaria. / EFE / QUIQUE CURBELO

El pichichi de la UD Las Palmas confía en tumbar a la formación de Ancelotti el domigo (15.15 horas) y hacer doblete, tras maniatar al FC Barcelona el pasado 30 de noviembre (1-2) y acabar con 54 años de sequía. En el coliseo blanco, los amarillos no han ganado nunca, tras cinco empates y 35 derrotas. El último punto se remonta a 2017 con el célebre (3-3) con Setién en el banquillo. El cántabro ofreció ayer en este medio las claves para tomar el templo merengue -contabiliza tres alegrías con Betis (2) y Villarreal-.

"No hablo del Madrid porque todo el mundo sabe qué equipo es, ustedes ya lo conocen. Si no juega Vinícius [sanciado junto a Modric], lo hará otro gran jugador. Nos centramos en lo que podemos hacer para intentar ganar, que es lo que tenemos en mente".

Sandro Ramírez festeja su tanto ante el FC Barcelona. / EFE

Además, detalla que "Raúl Asencio es un gran jugador y quizás está teniendo menos oportunidades de las que merece. Y cuando sale muestra el nivel que atesora". No aclaró si la línea de rango para lanzar los penaltis es Fábio Silva, Kirian Rodríguez y el estilete grancanario. "Depende de la situación, de cada minuto, de la fe de cada jugador...".

Todo se reduce a una cuestión de confianza: "Si hay un penalti veremos quién está en el campo y quién tiene confianza. Lo veremos los jugadores, como pasó el otro día. Fabio metió contra el Mallorca, pero el del otro día lo fallamos todos".

Sandro Ramírez se marcha de Rüdiger. / EFE

Solución 'carrionista'

Alza la mano para hacer historia. Quiere ser inmortal. "Tenemos la ilusión de ser los primeros que ganan en el Bernabéu. Será un partido complicado, pero la mentalidad de competir la tenemos para dar el máximo para ser ese primer equipo de la UD Las Palmas que logre ganar a un gran equipo como el Madrid". Pone en valor el (1-1) de la primera vuelta, el pasado agosto, con Luis Carrión en el banquillo pío pío.

"En la primera vuelta hicimos un buen partido en casa frente al Madrid. Estuvimos precisos con balón, atacamos en el momento preciso y nos pusimos por delante en el marcador. Tenemos que apretar y ser efectivos en las dos áreas. Intentaremos hacer daño como logramos en el Gran Canaria".

Carrión saluda a Ancelotti. / LA PROVINCIA / DLP

¿Pero qué partido se imagina y cómo estará el bloque de Ancelotti tras recibir una manita del Barça? "Será un partido emocionante y vibrante, en un gran escenario donde queremos competir como siempre hacemos. Queremos demostrar que ponemos en dificultades a los equipos grandes, como hicimos en Barcelona compitiendo y ganando. Vamos con las mismas ganas. Es un gran rival [sonríe], pero veremos. Sinceramente nos centramos en nosotros para seguir mejorando cosas y hacer un buen partido".

Cero cambios y explosión de pólvora

Con siete tantos, Sandro es un devorador de récords. Al ritmo de los más grandes de la UD en Primera. Desvela que no ha modificado nada de su alimentación o de su puesta a punto para no caer lesionado.

"Se está viendo. Los números mandan, sobre todo para un delantero. Estoy contento por tener esa regularidad que me faltó tiempo atrás para mostrar mi mejor versión. En este curso veo puerta y lo más importante para mí es ayudar al equipo con goles. Y en otros momentos será con trabajo". Aporta su fórmula mágica: "No he cambiado nada. Sigo siendo el mismo, me alimento igual. No sé si pasa por el tema mental, que es mucho más importante en el fútbol de lo que parece. Este año estoy teniendo continuidad y ofrezco mi mejor versión".

Patinazo ante Bordalás

Resta importancia a la última derrota ante el Getafe (1-2) en Siete Palmas y valora de forma positiva la primera vuelta de la UD. "Fue un resultado que nos hizo daño. Queríamos conseguir los tres puntos ante el Geta, que nos alejaba del peligro. Pero no hay que olvidar que el objetivo es la permanencia. Tuvimos la oportunidad, fallamos un penalti y nos mermó en el encuentro, aunque siempre estuvimos en él. Con el gol de Januzaj el equipo estaba volcado. Si el encuentro dura cinco minutos más podíamos empatar. Los dos goles en contra fueron desajustes nuestros".

Recuerda que con 22 puntos, solo están a tres de la cifra de Pimienta de la temporadas pasada. "La valoración de la primera vuelta es positiva, con tres puntos menos que la del curso pasado. Después de lo que ha pasado todos habríamos firmado cómo acabó la primera vuelta. Estamos haciendo un gran papel y ese es el objetivo para la segunda. Queremos seguir haciendo lo mismo, para quedar lo más arriba posible".

Legionario de De la Fuente

Etiqueta como "orgullo" ser llamado por la Selección. "El tema de la Selección no me preocupa. Quiero disfrutar, estar en casa, ser feliz, competir, hacer goles, trabajar para mi afición y seguir luchando. Si me llaman sería un orgullo, pero ahora ni se me pasa por la cabeza".

Sandro Ramírez, durante su etapa de internacional en las categorías inferiores de la Roja. / LA PROVINCIA / DLP

El rey del mundo

A Mbappé lo etiqueta de "uno de los mejores del mundo". "Es uno de los mejores de talla mundial. Parece que está cogiendo su mejor versión en el Madrid haciendo goles. Tiene sus puntos fuertes y los defenderemos entre todos".

Polémica Kirian Rodríguez

Sobre el cierre de 'X' por parte del capitán de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez por los insultos y amenazas, emplazó la pregunta al tinerfeño. "Se lo preguntas a él, pero no es lo que se está diciendo".

