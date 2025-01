Martínez contra el Madrid en el ring del Bernabéu: "Trataremos de noquear a Mike Tyson"

Napoleón Martínez versus Mike Tyson en un ring llamado Santiago Bernabéu. La UD Las Palmas busca el domingo la inmortalidad ante un Real Madrid herido, que se llevó cinco en la final de la Supercopa de España y se cargó al Celta de Vigo en la prórroga para alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey. Es la contienda de la diferencia millonaria de los 1.614 kilos -entre la tasación del plantel blanco de 1.728 con los amarillos de Martínez de 113,8-.

"Sabíamos que al llegar teníamos un reto y un desafío de límites insospechados. La motivación siempre es del mejor del nivel. Aunque cuando ganas siempre tienes confianza, vamos siendo conscientes de quiénes somos. Este partido tiene una motivación diferente (...) Sabemos que será difícil", puntualiza.

Y el gallego se pone los guantes cuando le cuestiona por la diferencia presupuestaria de 1.052 millones entre la UD y el 15 veces campeón de Europa. No se fía de la crisis blanca. "Da igual, ir al campo del Real Madrid es un privilegio. Eso significa que Las Palmas está en Primera. Nunca es buen momento jugar contra el Madrid. Es como enfrentarse a Mike Tyson. Pero lo vamos a hacer con máxima convicción para sumar los tres puntos. Y, manteniendo el ejemplo pugilístico, vamos a intentar noquear a Mike Tyson".

Con Campaña como duda, Martínez pierde a Marvin, Viti y Dário Essugo. "Un equipo como nosotros, con ideas muy claras de lo que somos, desde el presidente, directivos, técnicos y jugadores, nos presentamos siendo consecuentes y realistas. Nos aferramos a la ilusión que tenemos, además hay buenas referencias de esta temporada: siendo competitivos ante rivales de mucha entidad podemos hacer cosas. Tenemos la humildad de saber que más allá del presupuesto, aunque sea estratosférico en este caso, tenemos que dar nuestra mejor versión".

Cero victorias en 75 años de vida

En relación al grado de dificultad, de profanar el Bernabéu, hito que no ha logrado la UD tras 40 visitas, tilda de "paréntesis" los pulsos ante los blancos, Barça y Atlético lejos de Gran Canaria. "Sabemos que al cabo de año hay tres partidos que son paréntesis en la competición, que son Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Estos encuentros son bonus extras. Todo lo que sumemos ahí es un extra, porque son partidos de máxima dificultad. Y lo normal, como dicen los datos de la historia, son encuentros muy difíciles. Hay que creer aunque existan menos porcentajes. En los partidos donde se cree menos en nosotros, hemos sacado buenos resultados y rendimientos".

Aplaude el compromiso de la caseta, y puso el ejemplo de Muñoz y Campaña. "Refleja el compromiso del equipo, que es el querer. Son jugadores muy importantes, pero esto es un camino de largo recorrido. Habrá adversidades, pero estas circunstancias pasan a todos los equipos. Y es allí donde tenemos que estar fuertes". Abre la puerta a Sinkgraven para salir en enero: "Participó poco y tiene opciones de salir".

Transiciones y Mbappé

Mantener el esférico y la posición. Evitar pérdidas. Los mandamientos para conquistar el Bernabéu. "En el fútbol actual hay una tendencia con las transiciones, altas velocidades y uno contra uno. El Madrid es especialista en este tipo de acciones. Ayer lo vimos en el primer gol de Mbappé, pero luego también tienen tiro exterior. Tenemos que estar juntos, no dejar espacios y cubrir el lanzamiento, donde son eficaces. Tenemos claro lo que necesitamos, ser conscientes de que hay que defender muy bien, atacar con el balón cuando tengamos espacios porque también los dejan y ser eficaces. Esta es la clave: hay que ser eficaces en las áreas".

"Pitonisos del posteriori"

Martínez le pegó un palo a la prensa, a los que calificó como "pitonisos del posteriori". Lo hizo cuando trató de explicar que Suárez puede jugar de lateral derecho, aunque luego dependerá de los "microfactores".

"A la hora de tomar una decisión, hay microfactores, pero claro que Suárez puede jugar de lateral. Por supuesto que lo hemos contemplado. Aunque luego están los pitonisos del posteriori, si sale bien perfecto, como el día de Javi Muñoz ante la Real Sociedad y si no, pues me hubieses dado una caña tremenda por poner a Javi Muñoz de lateral. Y si sle bien, nadie se daría cuenta de por qué me preguntas por Álex Suárez como lateral. Esto es el show, el show del fútbol".

