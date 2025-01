Ancelotti: «La UD está fuerte y lo está haciendo bien»

Carlo Ancelotti aseguró que las declaraciones de Diego Pablo Simeone sobre el arbitraje en el Santiago Bernabéu durante la Copa del Rey podrían deberse a «espinas que duelen». Además, afirmó que su equipo está «vivo y luchará hasta el final» por conquistar LaLiga EA Sports, destacando que este mediodíainicia «un momento importante» en casa contra la UD en el preámbulo de la segunda entrega del campeonato liguero.

«Son cosas que se dicen para la galería. Creo que todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid en estos 125 años de historia. Todo el mundo lo tiene claro. Supongo que son espinas que duelen», declaró en rueda de prensa en relación a los comentarios del técnico del Atlético de Madrid, quien aludió a un penalti no pitado al jugador del Celta, Williot Swedberg, en el duelo de Copa contra el Real Madrid, señalando que estos «episodios» se repiten «desde hace 100 años» en la historia del club blanco.

Preguntado sobre si se mantendría en el banquillo tras una racha de 5 puntos de 21, como sucede con el FC Barcelona, Ancelotti evitó responder directamente. «Es mejor que no te conteste. A cada uno lo suyo. El trabajo de entrenador no es sencillo, pero prefiero tener estos problemas en este banquillo que en otros», indicó el transalpino.

El técnico italiano reconoció sentirse respaldado por el club. «Tengo una excelente relación con el presidente, con José Ángel Sánchez y con toda la directiva. Desde mi llegada aquí, siempre me he sentido apoyado, y así será hasta el último día. Que me cuestionen no me molesta; forma parte de mi trabajo», afirmó.

En cuanto a los silbidos en el Bernabéu tras la derrota en la Supercopa de España frente al Barcelona, Ancelotti los consideró comprensibles. «Siempre hay que mejorar y aprender. Cuando piensas que ya lo sabes todo, empiezas a bajar tu nivel. La responsabilidad de un entrenador es que su equipo juegue bien; a veces lo hemos logrado, otras no, y ahí debemos mejorar», subrayó. «La versión que dimos contra el Barcelona es mi responsabilidad. Que la afición me pite es absolutamente justo. Pero este equipo está vivo, lucha y peleará hasta el final», añadió.

«Es de cara a la galería. Todos saben lo que representa el Madrid en 125 años de historia», contesta al ‘Cholo’

Con solo tres días de descanso tras el partido ante el Celta, el técnico admitió que algunos jugadores no se han recuperado del todo y que bajaron la intensidad en los entrenamientos. «Solo hicimos algo de trabajo táctico. Muchas veces me quejo del calendario. Entiendo un partido a las nueve y media en agosto por el calor, pero en enero, menos», reflexionó.

Ancelotti advirtió sobre la dificultad del encuentro contra Las Palmas. «Todos los partidos de LaLiga exigen competir y luchar. Este es un momento clave porque empieza la segunda mitad de la temporada, estamos cerca del liderato y necesitamos sumar puntos. Las Palmas es un rival fuerte que lo está haciendo muy bien», destacó.

Sobre Endrick, afirmó que tiene opciones de ser titular, aunque prefiere a jugadores más acostumbrados al equipo. «Mbappé y Rodrygo están en buena forma», apuntó, y elogió al joven brasileño. «Es un jugador con talento, muy serio y profesional. Ha aprovechado los minutos que le he dado, marcando goles y mostrando su calidad. Seguirá creciendo con el tiempo», aseguró.

Por último, confirmó que David Alaba está en condiciones. «Jugó 40 minutos el jueves con buenas sensaciones. Aún le falta ritmo, pero la rodilla ha respondido bien. Estará en la convocatoria, aunque no será titular. Tendrá minutos porque está muy cerca de volver al equipo», sentenció.

