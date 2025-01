Aythami Artiles: «Si le ganas al Madrid y al Barça en su campo serás recordado siempre»

Hoy la UD Las Palmas visita el Santiago Bernabéu, un campo que tuvo la oportunidad de pisar en varias ocasiones. ¿Cuál es la clave para jugarle al Real Madrid?

Esto simplemente es lo que el Madrid te deje hacer ese día, porque son los mejores del mundo, están en su casa y un montón de cosas, pero sobre todo como nos pasó a nosotros en su día, que estábamos siendo mejores y aun así no nos dio para ganar porque el Bernabéu tiene algo mágico que da igual que pierdas 0-3 en el minuto 90 porque te van a remontar. La ilusión y la motivación es lo principal junto a no dejarse llevar por el ambiente, porque la afición presiona mucho. Cuando te enfrentas a los mejores del mundo tienes una motivación especial por hacerlo lo mejor posible. También juega un papel especial esa motivación de que la UD nunca ha ganado ahí. Ya si le ganas al Barça y al Madrid en su casa serás recordado por siempre. La UD tiene mucho que ganar y poco que perder.

Tuvo la oportunidad de enfrentarse a Cristiano Ronaldo y a Benzema. ¿Qué tienen de especial esos dos jugadores?

Los veías cada domingo y cada miércoles. Eran decisivos y decías 'fuas, son buenos', pero luego en el campo entendías que esa mentalidad y la calidad de todo lo que hacían era un nivel superior a lo que yo estaba acostumbrado a ver, por eso han ganado todo. Son especiales, un nivel superior al resto.

Aythami Artiles defendiendo la camiseta del Estrella / LP/DLP

¿Ha podido visitar el Nuevo Bernabéu?

Sí, estuve en el Real Madrid-Barça. No pude jugar con ninguno de los dos equipos (ja ja ja). Es un campo espectacular, el antiguo ya lo era y ahora es impresionante, la sensación de que la gente se va a caer es inexplicable.

Habla Valdano de que los jugadores tienen miedo escénico cuando visitan el Bernabéu...

Sí, claro. Sobre todo en los minutos finales que ya todo el mundo sabe lo que pasa. Yo cuando quedamos 3-3 sabía que iban a empatarnos, incluso le dije al míster que me pusiera gente atrás en defensa. Ya había pasado muchas veces y ha seguido pasando. Yo no puedo explicar algo que pasa y todavía nadie sabe el porqué.

Todo el mundo sabe lo que pasa en el Bernabéu en los minutos finales; yo lo sabía en el 3-3

¿Qué opinión tiene de Vinícius y Mbappe?

Son dos de los mejores del mundo. A mí personalmente me gusta más Mbappe y Vinícius me parece un jugador decisivo que se ha echado el equipo a la espalda, pero es verdad que su actitud no corresponde a lo que debería ser un mega crack. Aun así hay que entender que es difícil gestionar el ir siempre a los estadios y que estén pitándote, gritándote, insultándote y que los rivales también estén contra ti. Yo pienso que él debería valorar eso de una manera positiva para motivarse y ser todavía mejor. Es de los mejores y espero que mañana no tenga muchos minutos.

¿Ves a la UD capaz de llevarse los tres puntos?

En el futbol todo es posible. Es verdad que lo normal es que gane el Real Madrid, pero la ilusión es que Las Palmas gane. Si pierde Las Palmas B y gana el primer equipo todos estarán contentos y es lo que debería pasar. Mi resultado es un 2-2 que va a saber a victoria.

Unas horas antes se enfrenta a Las Palmas Atlético defendiendo la camiseta del Estrella. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Aunque ya me he enfrentado a Las Palmas en otras ocasiones con otros equipos, ahora no lo veo como algo sentimental. Estoy luchando por un objetivo con el Estrella y creemos que somos capaces de puntuar en el Anexo. Va a ser bonito reencontrarme con muchísima gente, con jugadores con los que estuve hace no mucho y sobre todo con Nauzet Alemán, que estará en el cuerpo técnico y hará todo más especial.

Va a ser bonito reencontrarme con Nauzet Alemán y con jugadores con los que no estuve hace mucho

El filial del equipo de su vida...

Claro, cualquier canario te diría lo mismo. Nosotros que hemos nacido en Gran Canaria somos de Las Palmas. Yo he tenido la suerte de jugar ahí once temporadas y eso se lleva muy adentro. Siempre será mi equipo y cuando terminemos el partido de mañana, que vamos a ganarles (el Estrella a Las Palmas Atlético) animaré al primer equipo de Las Palmas que juega después.

Y todo esto después de regresar a los terrenos de juego de sorpresa. ¿Cómo surge todo y por qué toma la decisión?

Al dejar el Arguineguín, tenía muchas cosas encima de la mesa y Dailos, que es un buen amigo junto a Ángel Sánchez me proponen unirme al equipo porque la situación del Estrella no era buena y a mí me gustan los retos. Creo que acerté. Hay un grupo humano muy bueno y el Estrella es una familia. Creo que llevamos menos puntos de los que nos merecemos, pero vamos a intentar ante un proyecto muy difícil, sacar todo para ayudarlos.

¿Qué es lo que busca ahora mismo en el fútbol?

Ahora mismo lo único que me gusta en el fútbol es competir. Para mí entrenar está muy bien, el día a día también me encanta, pero lo disfruto ahora mucho mas que antes por la experiencia. La presión de la calle en el fútbol profesional no te hace disfrutarlo tanto, ahora es de otra manera y tengo otra presión. Los chavales siempre siguen mis consejos y lo que más me gusta es competir, que mi familia y sobre todo mi hijo me vea y que viva lo que yo viví. Eso me hace ser más feliz aún.

¿Cómo es enfrentarse a chavales adolescentes?

Hay algunos de mi quinta, pero sí es verdad que la mayoría son jóvenes. Lo llevo muy bien porque son buenos chavales. Muchos han estado en el filial de Las Palmas, se les escapa algún 'que pasa bro' pero es lo que hay ahora. Me lo paso bien con ellos y lo único que ha cambiado es la generación. Siento un gran respeto mutuo entre nosotros, ellos creen que tienen que escucharme porque la experiencia juega un papel importante y estoy feliz de eso. Les aconsejo mucho y ellos aceptan mis palabras.

¿Hasta cuando quiere seguir jugando?

Cuando me retiré del fútbol profesional no quería seguir jugando al futbol y mira... Voy al día a día, como siempre. Decidí dejarlo a mitad de temporada cuando estaba bien físicamente y jugando todo porque creía que era el mejor momento y ahora mi objetivo es ayudar al Estrella a salvarse. Ahora mismo estoy comprometido al cien por cien y luego ya se verá.

¿Cómo describiría el cambio de jugar en Primera División a Tercera?

Las categorías son muy diferentes, pero sí diré que la Tercera División canaria esta fuerte. Hay muy buenos jugadores, equipos que sabes que es difícil ganar por el campo y el rival... El otro día por ejemplo tuvimos que cambiarnos en la guagua porque llego el avión justo a la misma hora del partido, calentamos cinco minutos y jugamos. Son cosas que pasan y se arreglan sobre la marcha. Vivo experiencias que antes no, pero me sigo haciendo fotos en los campos donde voy, me echo una cerveza y me pongo a hablar con el de las cantinas. Todo el mundo está enterado de la Tercera División y me hace feliz. Nos une el futbol, yo lo hago por pasión y por un desafío.

