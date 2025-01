Un grancanario triunfador en el Bernabéu

La UD Las Palmas no parece encontrar solución al problema que le afecta. No se le ha visto carácter. Después de la exhibición contra el Barça y la victoria sobre el Espanyol, perdió el tren. La impresión con el Real Madrid resultó similar a Elche, pese a la diferencia del contrario. Ayer siete goles en contra, tres de ellos anulados, y 23 disparos de los locales entre los tres palos de Cillessen. Las derrotas son así en el Bernabéu, a pesar de empezar ganando desde el primer minuto. Pese a que nunca viene mal un gol como el de Fabio Silva, ha sido un breve espejismo. El inocente penalti de Sandro resultó un accidente menor. Ya se sabe que los delanteros no suelen ser buenos defensas. El arranque del año amarillo es inquietante y poco esperanzador. La UD está a tres puntos del descenso. Los partidos ni los ganan ni los pierden los entrenadores. Cada jugador tiene su parte en derrotas o victorias. Aunque a Diego Martínez se le atribuye una “flor” de buena suerte, la realidad es menos azarosa y más real. No vamos a ensañarnos con el capitán Kirian pero necesita dejarse ver. Aún hay tiempo para todo. Restan muchas jornadas. Muchos puntos. Las Palmas ha perdido dos partidos consecutivos. Ergo, hay que olvidar el encuentro del Bernabéu y pensar en el Osasuna.

Ancelotti

En fin, no todos los grancanarios han perdido en este encuentro entre el Real Madrid y la UD Las Palmas. Raúl Asencio se consolida como una de las piezas clave de este equipo de Carlo Ancelotti que se ha colocado como líder de LaLiga. Aunque debe olvidar las aventuras por Mogán, el joven defensa blanco merece toda la confianza. Nunca falta un grancanario en el vestuario blanco junto a grandes futbolistas. En la mejor tradición insular. No hace tanto tiempo compartía equipo Jesé con Cristiano Ronaldo. Hoy le toca a Asencio con Mbappé. Ahí está el fútbol canario en la línea de un defensa con categoría. Se le aprecia la inteligencia hasta en la mirada, cuando las cámaras de TV le enfocaban en plano corto. Un triunfador que promete días de gloria.

