Martínez se pliega al 'Madrid-Tyson': "Si te equivocas en el Bernabéu, los errores penalizan"

Irrumpir como un tornado con el tanto de Silva y acabar devorados por Mbappé. Diego Martínez, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, reconoció la superioridad blanca y recordó que en el Bernabéu no se puede conceder nada. "Fueron un vendaval (...) Y este Madrid cuenta con mucha precisión y calidad. Nos sostuvimos todo lo que pudimos; hay que pasar página".

Fue cuestionado por la expulsión de Benito Ramírez y la pena máxima cometida por Sandro con el 0-1. Dos acciones que lastraron en gran manera cualquier opción de éxito en el campo maldito.

"En el Bernabéu no te puedes equivocar en nada y todo te penaliza". Reconoce que "adelantarse aquí siempre es bueno. Pero lo que me ha llenado es que durante la primera media hora el partido estaba donde queríamos. El equipo jugó con personalidad, pero el equipo rival fue más preciso y además, que no es poco, tuvo el día", valoró el estratega gallego de Las Palmas, que ya piensa en batir a CA Osasuna el próximo viernes.

Lamenta la falta de pundonor y agresividad en el primer tiempo, que finalizó 3-1. "Me da rabia porque vinieron seguidos los tantos del 2-1 y 3-1. Con un gol de diferencia estábamos en el partido. Pero luego ya fue muy complicado".

Explica que jugó con la línea muy adelantada y funcionó. "De ahí los fueras de juego. Tuvimos personalidad con el balón durante la primera media hora (...) Así como las conducciones de Mika y sus filtradas, que nos dieron mucho".

Reclama pasar página: "El partido de hoy no nos debe hacer más daño hasta esta noche, el viernes estaremos compitiendo otra vez".

Se le cuestionó por Mbappé, el nombre propio de la noche. "Si es bueno cuando no está bien, imaginen cuando sí está. Entendemos este partido como una prueba para nosotros. No hicimos el partido que queríamos, porque como te equivoques en este campo te penaliza todo".

Lamenta la falta de Essugo o Campaña, y desecha que faltase actitud. "No somos un equipo agresivo, pero el equipo tuvo personalidad". No se quiso pronunciar sobre las palabras de Luis Helguera y el fichaje de un central. "Del mercado no soy quién para hablar y menos tras perder un partido".

Martínez sacará el punto de visto didáctico del 4-1 y pone el punto y final de su intervención con el titular: "Sabemos que como te equivoques, los errores te penalizan".