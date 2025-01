Helguera: «Hay un defensa polivalente cerca del cierre»

Luis Helguera tomó la palabra antes del comienzo del partido de ayer en los micrófonos de DAZN e hizo un análisis de la situación del mercado amarillo a falta de 13 días para el cierre de la ventana de fichajes, desvelando que está cerca de cerrar «un jugador que puede jugar en varias posiciones en la defensa», pero que todavía no ha alcanzado un acuerdo con él: «Estamos acercándonos al cierre pero falta, hasta que no esté cerrado pues no se puede hablar».

En este sentido, a la conclusión del encuentro, se le preguntó a Diego Martínez sobre estas palabras y el técnico obvió profundizar sobre ello. «No sé [responde con rostro que hace intuir cierta inquietud]. Yo intento sacar partido a lo que tengo. Del mercado no soy quien para hablar. No soy responsable. Intento... [hace una pausa]. Y menos en un postpartido en el que has perdido», contestó.

El director deportivo también hizo referencia a la posible salida de Valles en la ventana invernal y le dejó un pequeño recado al Real Betis. «No nos han llamado y entiendo que no lo ficharán, porque se hubieran puesto en contacto con nosotros hace un año», respondió Helguera sobre el sevillano.

Finalmente contestó a la pregunta de que si Moleiro podría salir a Arabia Saudí: Alberto ya ha tenido ofertas en verano. Es muy importante para nosostros. Si vienen y pagan el precio que realmente nosotros creemos oportuno, probablemente lo dejemos salir. Pero entendemos que es muy importante. Tiene un nivel diferente. No está en el mercado, pero es verdad que están preguntando mucho por él», sentenció.

Suscríbete para seguir leyendo