Valerón: "Veo bien el papel de Diego Martínez pero me da pena por Carrión. Fue mala suerte"

A la espera de que le llegue alguna oferta como entrenador y sin quitar la vista a su ex equipo, la UD Las Palmas, Juan Carlos Valerón actuó como mano inocente en el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, que se disputará en Gran Canaria del 13 al 16 de febrero.

¿Cómo repasa la actualidad de la UD Las Palmas y qué puede decir de la dinámica del equipo?

Bien. Después de un inicio difícil se han repuesto y están en la lucha. La Primera División está muy bonita y competitiva, demuestra cada jornada que puedes estar en puestos difíciles y una buena racha te saca y al contrario, cuando crees que has dejado esa mala racha te pillan esos puestos de descenso y eso es lo más bonito. Creo que el equipo ha cogido una buena línea, y aunque los últimos resultados no terminan de dejar los puestos de abajo lejos, hay que seguir luchando hasta el final porque todo es difícil.

¿Qué le pareció el partido en el Bernabéu el pasado fin de semana?

Vi a la Unión Deportiva bien. Siempre son partidos difíciles, acompañado a que les toco jugar con el Real Madrid en un momento en el que ellos venían con muchas ganas después de perder una final y necesitaban ofrecer a su público una victoria de estas características. Las Palmas hizo un buen partido, pero es difícil teniendo en cuenta el potencial que tiene el Madrid en la delantera. Yo creo que hicieron un buen papel y eso es lo más importante. Ahora hay que seguir centrados en lo que llamamos 'nuestra Liga' para sacar lo máximo y seguir escalando puestos hacia arriba.

¿Cómo ve el papel de Diego Martínez?

Bastante bien, aunque me da pena por Carrión, porque bajo mi modesta opinión fue mala suerte. El equipo hizo buenos partidos al principio, pero hoy en día el fútbol funciona así. Si los resultados acompañan todo va bien, y en caso contrario no vale cualquier cosa. Ellos decidieron cambiar y la verdad que esa racha de partidos que cogieron fue importante a nivel de sensaciones e importancia. Parece que tienen enfilado el modelo de juego y lo que quieren hacer. Veremos cómo sale todo a final de temporada.

¿Cree en la salvación?

Sí, claro. Todos confiamos y nos gustaría que eso pasara para poder consolidar el proyecto del equipo y con la plantilla que tiene y la dinámica yo veo más que viable esa salvación.

¿Qué retos tiene como entrenador?

Ahora de momento estoy esperando. El mundo del fútbol es complejo para los entrenadores, los que nos vamos retirando no queremos desvincularnos del fútbol y andamos a la espera. Estoy esperando un poco a que vayan saliendo cosas y en eso estamos.

¿Cómo ve la explosión de jugadores canarios como Pedri, Yéremi Pino o Asencio?

Nada nuevo. Los canariones siempre han estado peleando y haciéndose un hueco en el fútbol de élite. Es bonito verles, ver a nuestros paisanos triunfar y hacerlo tan bien. Creo que todos los canarios nos alegramos de ver que han podido llegar a la élite.

Ha sido elegido como mano inocente para llevar a cabo este sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, que se celebrará en Gran Canaria del 13 al 16 de febrero. ¿Cuáles han sido sus sensaciones?

La verdad que muy contento. Cuando me dijeron la posibilidad de participar me hizo ilusión, siempre he sido un aficionado al baloncesto, incluso jugué de joven y mientras era profesional en vacaciones. Es un evento importante para nuestra isla y estoy feliz de colaborar.

En Dreamland Gran Canaria se enfrentará al Valencia Basket. ¿Cómo ve ese emparejamiento?

No soy experto en baloncesto, yo lo único que pedía era que no nos tocara el Real Madrid o el Barça pero al final todo salió disperso con los cruces.

¿A quién le gustaría enfrentarse en una hipotética final?

No lo sé, yo siempre intento tirar para casa. Ojalá se pueda dar un derbi canario.

Además de esta Copa del Rey, Gran Canaria acogerá este año el Mundial del rally y en unos años será sede del Mundial de fútbol. ¿Cómo está viendo ese impulso al exterior de la isla?

Para los canarios esto es increíble. Lo tenemos todo para que las cosas salgan bien, desde el clima hasta el amor de todo el mundo por visitar las islas, así que considero que todo ayuda para seguir mostrando la isla en estos escenarios tan importantes.

